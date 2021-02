Megnéztük, hányan vannak az oltásra váró legidősebbek

György István államtitkár, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője az operatív törzs ülése után elmondta: az idősotthonokban, szociális intézményekben 1805 helyen oltottak, és 64 helyszínen volt szükség halasztásra a fertőzés jelenléte miatt. Az összes szociális intézményt tekintve eddig több mint 82 000 lakót és dolgozót oltottak be.

Csütörtöktől indul a regisztrált legidősebbek, a 89 év felettiek oltása a háziorvosi rendelőkben és az oltópontokon. A praxisoknak most 6-6 olyan embert kell kiválasztaniuk, akik szállíthatók, ők a megyei és városi, kórházi oltópontokon kapják meg a Pfizer-vakcinát. Az idős embereket betegszállítókkal vagy a családok segítségével fogják elvinni a helyszínre.

A KSH legutóbbi statisztikai adatai szerint a 89 éves és idősebb nyugdíjasok száma 84 981 fő. Az operatív törzs legfrissebb tájékoztatása szerint kedden 20 ezer orosz Szputnyik vakcina érkezik Magyarországra.

Amennyiben a 89 évnél idősebbeket az orosz vakcinával is lehet oltani, feltételezve, hogy mindegyikük önkéntesen igényli az oltakozást, úgy a még vasárnap megérkezett 10 800 és a szállítmányból hiányzó 7200 Moderna-vakcinával együtt is csak majdnem minden harmadik 89 éves vagy idősebb beoltására van jelenleg lehetőség, de ez attól is függ, hogy pontosan hány 89 év feletti kapta meg a vakcinát a szociális intézményekben, és mekkora mennyiség áll rendelkezésre a Pfizer oltóanyagából.

A 2020-as KSH-adatok szerint egyébként 1,8 millió 65 évnél idősebb, de 89 évnél fiatalabb nyugdíjas él Magyarországon.