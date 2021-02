Van azért pénzük az ellenzéki politikusoknak is

Kisebb gyűjtést készített a Magyar Nemzet az ellenzéki politikusok vagyonnyilatkozataiból, és olybá tűnhet, hogy ők sem panaszkodhatnak. Azt írják, hogy az önkormányzati vagyonnyilatkozatok alapján a leggyorsabban gyarapodók között van az MSZP-s Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, valamint a korrupciógyanús ügyekbe keveredett kispesti polgármester, a szintén szocialista Gajda Péter.

Eszerint Tüttő Kata volt a legszerencsésebb ellenzéki politikus 2020-ban, legalábbis az anyagiakat tekintve, ugyanis 14 budapesti ingatlanja van, amelyek között több szántó- és termőföld is található, de résztulajdonosa egy budavári lakásnak is. Emellett duplájára növelte 26 millió forintos Magyar Állampapír Plusz-portfólióját, ennek értéke egy év alatt 54 millió forintra hízott. Bankszámláján továbbra is 35 millió forint van, de közben 74 milliós tartozása 85 millióra nőtt.

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes egy év alatt hétmillió forintra növelte 4,3 millió forintos megtakarítását, és további hárommillió forintos követelést is feltüntetett a vagyonnyilatkozatában. A cikk megjegyzi, hogy neki is van néhány ingatlana, tulajdonrésze van például egy balatoni nyaralóban, de Tüttő Katát valószínűleg nem tudja lekörözni.

Karácsony Gergely főpolgármester nem járt annyira jól tavaly, mert bár szerzett egy fél siófoki üdülőt, adósságai is nőttek, például 19-ről 30 millióra a banki hiteltartozása, de valakitől kölcsönkért 3,7 millió forintot. Van még 1,8 millió forintnyi lakástakarékja is.

Gajda Péter vagyonnyilatkozatából viszont nem derül ki, hogy tavaly óta hogyan sikerült törlesztenie harmincmillió forintos tartozását, azonban – egy év alatt nyolcról – 11 millió forintra növekedett értékpapírokból és befektetési jegyekből álló vagyona, és van egy 77 ezer eurós devizamegtakarítása is. Lakáskiadásból is van egy kis bevétele Gajda Péternek, ez 170 ezer forint.