Márciusi meleg volt csütörtökön, 17 éves rekord dőlt meg

Megdőlt az országos napi melegrekord csütörtökön, Letenyén egészen 18,1 fokig emelkedett a hőmérséklet – idézte az MTI az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-bejegyzését. Az eddigi február 4-i rekord 17,6 fok volt, ezt 2004-ben Szentgotthárdon mérték. Most ehhez képest a meteorológiai szolgálat több mérőállomásán is regisztráltak magasabb értékeket. A fővárosi rekord jelen állás szerint "csupán beállt": 1967-hez hasonlóan csütörtökön is 13,8 fokig melegedett fel a levegő.

Ugyan többfelé ronthatta a hőérzetet a viharos szél, azonban még így is inkább a március végén szokásos hőmérsékletet érezhették sokfelé.

Országos átlagban is 14 Celsius-fok körül alakultak a csúcsértékek – írták.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzés szerint az első februári hétvégén néhol tavasziasan enyhe lesz az időjárás, akár 16 fokig is felmelegedhet a levegő. Az országon belül viszont nagy lesz a kontraszt, másutt ugyanis napközben is csak épphogy fagypont feletti értékek várhatók.