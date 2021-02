Távolodnak egymástól a kollégák a munkahelyeken a vírus miatt

A cégvezetők láthatják, kik azok a kollégák, akik leszakadóban vannak, és kik a vállalat kulcsfigurái: a véleményvezérek, a legmotiváltabbak, a legeltökéltebbek. Olyan folyamatok is látszanak, amik a formális munkán túlmutatnak.

Magyarországon a koronavírus tavaly márciusi megjelenése és a kormány által bevezetett korlátozások súlyos gazdasági visszaesést okoztak, ezért csak azok a cégek tudtak életképesek maradni, amelyek gyorsan és rugalmasan tudtak alkalmazkodni a szükséges rosszhoz. A vállalatoknak ki kellett lépniük a komfortzónájukból, és ezt jól kellett menedzselni ahhoz, hogy továbbra is eredményesek tudjanak maradni. Ennek mikéntjéről kérdeztük Nemes Zsuzsanna coachot.



– kezdte válaszát a közgazdász, aki szerint e z a tendencia nemcsak a home office-ban dolgozóknál figyelhető meg, hanem a gyárakban, a kereskedelmi szektorban is egyfajta személyiségbeszűkülés tapasztalható. A járvány terjedésének megakadályozása miatt tartani kell egymástól a távolságot, más időrendben dolgoznak az alkalmazottak, és más gondokkal kell mindenkinek megküzdeni a magánéletében is. Este nem járnak össze a kollégák, nem ülnek össze napközben kávézni, nincs meg a konyhában az a párperces beszélgetés, mint korábban – magyarázta.

A cégeknek többet kell menni a munkáért, de ha nem szervezik meg rugalmasan a munkafolyamatokat, akkor az komoly piacvesztést is okozhat. A munkavállalóknak sok esetben olyan feladatokat is el kell látniuk, ami egy évvel ezelőtt még nem rájuk volt bízva, más az információáramlás is, tehát egy igen komplex átszerveződésről van szó