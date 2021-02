Rangos európai díjjal gazdagodott egy magyar rákkutató startup

Magyar rákkutató startup nyerte el Európa egyik legjelentősebb innovációs díját. Az Oncompass Medicine Hungary Kft. munkáját a DIGITALEUROPE rangos Future Unicorn-díjával ismerték el – olvasható az Indexnek megküldött közleményben. A mesterséges intelligenciát is alkalmazó orvosi technológiai startup tavaly már kiérdemelte az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért Gyurós Tibor-díját.

Az újítás egy programban elérhetővé teszi a daganatos betegek személyre szabott, precíziós onkológiai ellátásához szükséges valamennyi diagnosztikai és informatikai eszközt. A cég fejlesztése egy olyan mesterséges intelligencia, amely algoritmus segítségével dolgozza fel a beteg leleteit.

A daganatban azonosított molekuláris genetikai elváltozások révén releváns, rangsorolt hatóanyag listát állít össze, így növeli a rákos beteg esélyét a túlélésre.

Peták István, az Oncompass vezetője szerint az elismerés abban is segítségére lehet a vállalkozásnak, hogy megtörjék azt a trendet, hogy az európai orvosi, orvostechnológiai fejlesztéseket először Amerikában értékesítsék, majd miután ott elterjedt, amerikai cégektől szerezzék be az európai kórházak. Hangsúlyozta azt is, hogy a fejlesztések valós árát elsősorban az egészségbiztosítóknak, és nem a betegeknek kellene megfizetniük.

Épp ezért javasolta DigitalEurope számára, hogy legyen egy európai szintű egységes technológiai értékelés, ami alapján a nemzeti egészségügyi biztosítók eldönthetnék, hogy azon az áron nekik megéri, vagy sem. Ezzel megszűnne az a probléma, hogy a piacra lépéshez egy-egy ország biztosítóival egyenként kell tárgyalni, aminek köszönhetően sokkal gyorsabban, hatékonyabban és nagyobb piacon juthatnának el oda, ahol a legnagyobb szükség van a technológiáukra.