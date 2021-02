Rogán Antal dédestapolcsányi apósa nemhogy több száz hektáron nem lenne képes gazdálkodni, eddig még a saját kertjét sem művelte meg – mondta a borsodi község egyik lakója a Népszava helyszíni riporton járó munkatársának. A borsodi településen nemrégiben Rogán Antal új felesége vásárolt be magának, de ennek ellenére az apósról elég lesújtó véleménnyel bír egy másik falubeli is.

Talán a kapáról sem tudja eldönteni, melyik az eleje, s melyik a vége.

Mint a cikkből kiderült, a család élete nagyot változott, miután Rogán Antal eljegyezte Barbarát: használt Ford helyett az após egy vadonatúj Volkswagennel jár, felújították a házukat is néhány hónappal ezelőtt, sőt, a helyiek szerint úszómedence és jakuzzi is van már, a házat pedig térfigyelő kamerákkal is védik.

Arra, hogy mivel foglalkozhat a hétköznapokban a dédestapolcsányi családfő és a felesége, konkrét válaszokat nem igazán tudtak adni, a falubéliek azt mondták, hogy mindig belefogtak valamilyen üzletbe, de nagy sikereket nem értek el.

A lapnak egy közeli ismerős azt mondta, a családfő közvetített földeket eladók és vevők között a környéken. A helyiek azt remélik, Rogán Barbara édesapja újjáéleszti a lénárddaróci tehenészetet is, amely jelenleg egyébkén eladó.

Ha az itt élőknek adnának munkát, senki nem bánná, hogy Rogán apósa a munkáltató!

– mondta egy helybeli. Más inkább attól tart, hogy a család felveszi majd a területalapú támogatást, és nem fognak gazdálkodni, illetve munkát adni a közelben élőknek.

Korábban az Átlátszó derítette ki, hogy néhány héttel az esküvő előtt több mint 1022 hektárnyi területet vettek meg több mint másfél milliárd forintért Északkelet-Magyarország hegyei között.

A Népszava egy másik cikkében arról is ír, hogy Rogán Antal eddig mintegy 422,8 millió forintot keresett három éve szabadalmi védettséget nyert informatikai találmányából. Ez a politikus vagyonnyilatkozatából derült ki. A miniszter már a 2016-os vagyonbevallásában is feltüntette az akkor még bejegyzés alatt álló szabadalmi jogot, a szekér azonban csak két évvel később indult be. 2018-ban 42,6, 2019-ben pedig 197,3 milliót kapott a találmány miatt a feltalálótársa cégétől. (E két utóbbi, egyáltalán nem kerek szám összege fillérre 240 millió forint.) Legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint pedig a kabinetvezető tavaly 157,8 millió forintos találmányhasznosítási díjat kapott a Mobilsigntól.