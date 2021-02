Közbelép az Orbán-kormány, ezer műemléki ingatlant dobhatnak piacra a Várban

Feloldaná a a budavári lakások privatizációját tiltó határozatot az Orbán-kormány. Ezzel

több mint ezer műemléki ingatlan kerülhetne a piacra, ezek együttes értéke 50-100 milliárd forint.

A rendszerváltozás után az önkormányzatok csaknem 800 milliárd forint értékű ingatlant árusítottak ki 137 milliárdért – írta meg a Népszava. A budavári helyzetet azonban cifrázza a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság 1994-ben kelt határozata, amely a Várnegyed lakásait az önkormányzat elidegeníthetetlen törzsvagyonának részévé tette – mondta a Párbeszéd színeiben nyert I. kerületi polgármester a napilapnak.

A döntést úgy próbálták kompenzálni, hogy a bérlemények „örökbérletté” váltak, ami azt jelenti, hogy a bejelentett családtag átveheti a lakást a bérlő halála után, még akkori is, ha korábban soha nem lakott ott. A bérleti díjat pedig a jelentősen alacsonyabb összegű szociális kategóriába sorolták, így egy 70 négyzetméteres várbeli lakás havi bérleti díja nem feltétlenül haladja meg a 22 ezer forintot.

V. Naszályi Márta az önkormányzati választáskor azt ígérte: kezdeményezi, hogy azok is megvehessék bérleményüket, akik korábban nem tehették, mivel

a bérlakások fenntartása évi 500 milliós veszteséget jelent a kerületnek.

Programjában az is szerepelt, hogy felülvizsgálják a szociális jogosultságot, és differenciálják a lakbéreket, amik így akár 120 ezer forintra is ugorhatnának. Az érintett bérlők azonban több petíciót indítottak, és ügyüket felkarolta a Fidesz is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor felvetette a vári lakások privatizációjának lehetővé tételét. A tárca azt közölte, hogy

nincs ok a Várban található ingatlanok esetében a különbségtételre.

A polgármester viszont attól tart, hogy a tömeges privatizáció nagyarányú lakosságcserét, befektetői körök általi felvásárlást eredményezhetne a budai Várban, amit nem tart kívánatosnak.