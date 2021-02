Így segíti a BKK a mentősöket

A tömegközlekedési járművek kijelzőivel is segíti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkáját: a járművek külső kijelzőjén megjelenő „Mentőre vár” feliratnak köszönhetően a mentők könnyebben odatalálhatnak az úti céljukhoz – közölte a két szervezet közös közleményben pénteken az MTI-vel.

Mint írják, a BKK-nak egy évben csaknem ezerszer kell mentőt hívnia a járművekhez, naponta két-három esetben szorul utas orvosi ellátásra.

Baleset vagy utasrosszullét esetén a »Mentőre vár« felirat megjeleníthető a jármű külső kijelzőjén, így a mentők gyorsabban megtalálják az érintett járművet a zavar helyszínén, illetve egy forgalmas végállomáson

– mondta Borsi Dávid, a BKK szóvivője. A felirat kiválasztásakor a jármű kijelzőjéről törlődik a viszonylatszám, és minden utastájékoztató felületen – a közterületi kijelzőkön és az utazástervezőn is – a „Mentőre vár” szöveg jelenik meg. Az új felirat mellett a BKK forgalomirányítói is igyekeznek a mentők munkáját segíteni. A Szabó Ervin téri FUTÁR-központon kívül két forgalmi zavarelhárító autóban van defibrillátor, amelyet az Országos Mentőszolgálat által oktatásban részesített, képzett munkatársak vethetnek be elsősegélynyújtáskor.

Az életmentés folyamatában minden apró segítség hasznos lehet, az informatív jelzés nemcsak a mentőket igazíthatja útba, hanem más arra járók, köztük akár egészségügyi szakemberek figyelmét is felhívhatja a vészhelyzetre, így a segítségnyújtás még gyorsabban megkezdődhet

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.