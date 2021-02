A decemberben bejelentett radarbeszerzés további részleteiről tájékoztatta az Indexet a külföldi partnerekkel nyírségi helyszínbejáráson lévő Maróth Gáspár védelmi beszerzésekért felelős kormánybiztos.

A Rheinmetall Canada vezetőivel és mérnökeivel a HM Arzenál nyírtelki üzemegységét és több nyíregyházi helyszínt keresünk ma fel, ahol a tervezett részelemgyártás és készre szerelés a tervek szerint hamarosan megvalósul. Azonban nemcsak a rendkívüli biztonsági rendszer miatt fontos a helyszín, hanem a helyi szakembergárda miatt is Nyírtelken kezdtük a látogatást, hiszen az Arzenál a magyar radar- és rakétafejlesztés központja. A Vaskupola radarrendszer lelkét jelentő, izraeli fejlesztésű ELM–2084 radarokból összesen tizenegy darabot rendszeresítünk, amelyeket részben helyben is fogunk gyártani és szerelni, így Magyarország lesz a második NATO-tagállam Kanada után, ahol a világ jelenlegi legmodernebb radarjait gyártják, nyilván a fejlesztőn, Izraelen kívül. Jelenleg négy NATO-ország rendszeresítette a típust, Kanada, Csehország és Magyarország mellett nemrégiben megnyerte a szlovák radartendert is. A nálunk rendszeresített változatok egyébként a teljes képességcsomaggal rendelkezni fognak, így elmondhatjuk, hogy a világ egyik legmodernebb rendszere, a Vaskupola radarjai hamarosan Magyarországot is védik.