Hende Csaba: Nagyon szorítok Ungár Péternek, hogy megnyerje a baloldali előválasztást

Az Országgyűlés alelnöke, a Fidesz szombathelyi országgyűlési képviselője „Kérdések és válaszok első kézből” címmel osztott meg a Facebook-oldalán egy videót, hogy többek között a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiről tájékoztassa szavazóit, illetve válaszoljon kérdéseikre.

Hende Csaba meglepő módon még azt is elmondta, hogy Ungár Pétert szeretné közös ellenzéki jelöltnek Vas megye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében a 2022-es országgyűlési választáson. Az LMP politikusa reagált az Indexnek, és kijelentette: „egyoldalú szerelemről van szó”, Hende Csaba pedig már csak úgy tud ártani egy politikusnak, ha megdicséri.

Ungár Péterről igen jó véleményem van

– jelentette ki Hende Csaba a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A fideszes képviselő kifejtette: régóta ismeri az LMP képviselőjét és annak kitűnő családját. Ungár Pétert pedig egy roppant felkészült, nagyon tehetséges fiatal politikusnak tartja.

Én szorítok neki, hogy nyerje meg a baloldali előválasztást, mert hogy ha ő lesz majd a Fidesz jelöltjének az ellenfele, akkor a szombathelyiek nem tudnak rossz döntést hozni. Akkor két jó lehetőség közül tudnak majd választani

– fogalmazott a fideszes képviselő.

Hende Csaba 15:18-tól beszél arról, hogy nagyon jó véleménnyel van az LMP politikusáról, és nagyon szorít neki.

Ungár: Hende már csak akkor tud ártani, ha megdicsér

Tisztelem benne azt a reális önértékelést, ami azt mutatja, hogy ő már tényleg csak úgy tud egy másik politikusnak ártani, ha megdicséri. A szombathelyiek is ezt gondolják róla, meg most már ő is ezt gondolja magáról. Ez egy jó dolog

– reagált Hende Csaba kijelentéseire Ungár Péter az Indexnek. Arra, hogy a fideszes politikus jó véleménnyel van róla, az LMP politikusa megjegyezte:

Ez a szerelem egyoldalú.

Ungár Péter szerint, ha a szombathelyiek újraválasztanák Hende Csabát, akkor rosszul döntenének.

Az LMP politikusa kijelentette: „Hende Csaba megbukott a Fideszben”, „nem tud forrásokat szerezni a városnak”, jelenleg minden környező megyeszékhelynek – Zalaegerszegnek, Győrnek, Veszprémnek, és Székesfehérvárnak is – jobb lobbiereje és érdekérvényesítő képessége van, „ez pedig nagyrészt Hende Csaba hibája” – tette hozzá.

Hende Csaba egy bukott politikus, és 2022-ben a szombathelyiek meg fogják buktatni

– szögezte le Ungár Péter.

Nagy küzdelem jöhet

A szombathelyi székhelyű Vas megye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület ellenzéki szempontból is csatatér lehet. Az LMP már bejelentette, hogy Ungár Pétert, a párt országgyűlési képviselőjét és elnökségi titkárát javasolják közös ellenzéki jelöltnek a 2022-es választásra.

A kormányoldal célkeresztjében álló Czeglédy Csaba ügyvéd lehet a Demokratikus Koalíció jelöltje. De az exjobbikos Bana Tibor országgyűlési képviselő a Közösen Vas Megyéért Egyesület támogatásával szintén ebben a választókerületben ambicionálja jelöltséget.

A Jobbik színeiben ebben a választókerületben indult 2018-ban Balassa Péter, a párt Vas és Győr-Moson-Sopron megyei regionális igazgatója és szombathelyi választókerületi elnöke. Az Index úgy tudja, hogy a Vas megyei 1-es nem számít a Jobbik kiemelt választókerületének, de elképzelhető, hogy a párt előválasztásra fogja javasolni Balassa Pétert.

A közelmúltban a Momentum is erősített a választókerületben: László Győző, Szombathely alpolgármestere és általános polgármester-helyettese nemrégiben igazolt át az MSZP-ből a lila pártba. Hivatalosan még nem jelentette be a Momentum, hogy ebben a választókerületben is ajánlana ellenzéki jelöltet.

2018-ban Hende Csaba (Fidesz–KDNP) 49,92 százalékkal nyerte a választást. Várhatóan 2022-ben is ő indul a kormánypártok színeiben.