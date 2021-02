Papír van róla, de nem kapta meg az oltást

A háziorvosnál tudta meg, hogy megkapta az első Covid-oltást Péter, de ilyen a valóságban sosem történt. Visszaéltek az adataival, de ezzel még nincs vége a történetnek – írta meg a Pécs Aktuál.

A férfit hivatalos orvosi adatlapja szerint január 31-én oltották be, a bal karjába kapta a Pfizer–BioNTech vakcinát, Budapesten. Az 51 éves férfi „szociális ellátásban dolgozó személyként” kapta meg papíron az oltást, és minden a legnagyobb rendben ment.

A gond az, hogy Peták Péter sosem kapott oltást igazából az új koronavírus ellen, és szerinte visszaéltek az adataival.

A férfi bemutatta a hivatalos dokumentumot is, amelyen látszik, hogy hol és ki adta be az oltást. Péter azt mondja, a háziorvosánál véletlenül derült ki a hamisított oltás. Még nem tett feljelentést, egyelőre csak nyilvánosságra hozta a dokumentumot, most gondolkodik a továbbiakról.

A lap próbálta megkeresni az érintett orvost, de csak hétfőre ígért nyilatkozatot az intézmény, ahol dolgozik.