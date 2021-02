Magyarországon és a nemzetközi színtéren is elismert, a legkiválóbb egyetemi és gyakorlati szakemberekkel bővül a Mathias Corvinus Collegium (MCC) akadémiai csapata – jelentette be Orbán Balázs, a tehetséggondozó intézményt működtető alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az új oktatókat bemutató sajtótájékoztatón Orbán Balázs, aki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára is, elmondta: az 1996 óta működő MCC célja minden területen a kiválóság elérése, mind az oktatás minőségében, mind a 10 éves kortól díjmentesen az intézmény gondozásába kerülők előremenetelének biztosításában. Erre pedig a legkiválóbb szakemberekre van szükség.

Az MCC ezért is indított látogatói ösztöndíjakat arra, hogy elérhetőek legyenek a legkülönb külföldi szakemberek, akik tudásukkal és tapasztalatukkal tudják segíteni az intézet fejlődését.

Azt is célul tűzte ki az MCC, hogy megteremtse a globális oktatási központok magas színvonalát, és az szeretné, hogy a diákok ne csak ismerjék ezeket az oktatási intézményeket, de a tehetséggondozó új ösztöndíjprogramjának segítségével el is tudjanak oda jutni – mondta Orbán Balázs.

Szalai Zoltán főigazgató felhívta a figyelmet, hogy az MCC jelenleg 17 helyszínen nyújt ingyenes képzést, de a jövőben a Kárpát-medencében összesen 35 központban, mintegy 10 ezer diáknak kínálnak lehetőséget a minőségi oktatásra. A főigazgató szerint komoly nevek igazoltak az MCC-hez, akik közül többen is személyesen a sajtótájékoztatón, illetve videóüzenet formájában bemutatkoztak.

Cséfalvay Zoltán politikus, egyetemi tanár és diplomata a Technológiai Jövők Műhelyét vezeti, ahol a jövő tehetséges nemzedékét olyan ismeretekkel vértezik fel, hogy reagálni tudjanak a korunkban lezajló, a társadalomra és a gazdaságra hatással bíró technológiai változásokra, az úgynevezett 4. ipari forradalomra.

Hahner Péter a Történelemtudományi Műhelyért fog felelni. A Rubicon Intézet főigazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Újkortörténeti Tanszékének korábbi vezetője elmondta: egy 10 előadásból álló foglalkozás keretében a forradalmak történelemben betöltött szerepét és értelmezését kívánja végigvinni a diákokkal, annak kérdését vizsgálva, hogy

létezik-e egyáltalán olyan, hogy forradalom, vagy csak a polgárháborút új jelzővel illeték.

Bauer Bence vezeti a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért műhelyt. A Németországban több mint húsz évet élt, ott jogi egyetemet végző Bauer Brüsszelben első közép-európaiként vezette az Európai Néppárt (EPP) hallgatói szervezetét, a kontinens legnagyobb politikai egyetemista szervezetét, s e tisztségében tagja volt az EPP politikai közgyűlésének is. A Kondrad Adenauer Alapítvány egykori munkatársa sajtótájékoztatón elmondta: MCC kötelékében a diákokat a német-magyar bilaterális viszonyrendszer megismertetésével, a német közpolitikai kérdések feltárásával fog foglalkozni, és céljai között szerepel a fiatalok külföldi tanulmányainak, kutatómunkáinak, gyakornoki lehetőségeinek előmozdítása.

A külföldi látogatói ösztöndíjas oktatók videóüzenetben mutatkoztak be.

Lee Strang, a Toledói Egyetem jogtudományi karának professzora. Fő területe az amerikai alkotmányjog kutatása és értelmezése. Az amerikai professzor az MCC-n is az amerikai alkotmányt fogja ismertetni és elemezni a diákokkal, de ahogy elmondta,

izgatottan várja, hogy belevesse magát a magyar jogrendszerbe és alkotmányjogba.

Üzenetében kiemelte: amellett, hogy számos értekezést írt az az amerikai alkotmányjog témájában, éppen az amerikai szövetségi törvényeket tárgyaló, több kötetes esettanulmány-gyűjteményének harmadik kiadását szerkeszti, legutóbbi könyve pedig természetjogi szempontból érvel az amerikai alkotmány szó szerinti értelmezése mellett.

Patrick Gray, az észak-angliai Durhami Egyetem bölcsészettudományi karának a munkatársa. A professzor a Yale Egyetemen szerezte PhD fokozatát, fő érdeklődési köre Shakespeare és a reneszánsz irodalom. Videóüzenetében kiemelte, hogy az összehasonlító irodalom szaktudója, legutóbbi könyve a Shakespeare és a római köztársaság bukása címet viseli. Maga is az integrált oktatásban érdekelt,

az MCC pedig azért is különösen vonzó számára, mert mai sikereit olyan szervezeteknek köszönheti, mint amilyen a magyar tehetséggondozó.

Werner Patzelt a Drezdai Egyetem politikatudományi karának az alapítója, kutatásait és tanításait a politikai rendszerek, a parlamentarizmus, a politikai kommunikáció, a politikai intézmények és a politikatudomány történetének területén folytatja. A professzor rövidre fogott videóüzenetében szerényebben fogalmazott magáról. Mint mondta, a politikai folyamatok aktív követője és kommentátora, és reményét fejezte ki a magyarországi események megismerésére.

És még egy külföldi név, bár nem vendégelőadóé.

Rodrigo Ballester vezeti az Európai Tanulmányok Műhelyét. A sajtótájékoztatón elmondta, hogy húsz évet dolgozott Brüsszelben, a privát szektorban, a tudományos világban és az uniós intézményekben, azon belül is az Európai Bizottságban. Hosszú pályáját röviden is tömören foglalta össze: korábban a európai jogot tanult, majd felsőfokú tanulmányai során belecsöppent az oktatásba is, tanársegédként kezdte, de idővel a párizsi politikatudományi egyetemen is tanított. Az MCC-n betekintést kíván nyújtani a diákoknak az EU komplex működésébe, egyfajta bennfentes szempontból, és megtanítani, hogyan kell a sorok között olvasni.

Úgy fogalmazott, hogy

az EU-t közelebb akarja hozni a diákokhoz, és vica versa. Ezt az általa vezetett műhelyben három pillére építi: az EU működésének megértése is kritikus szemmel tekintése, a különböző találkozókon és konferenciákon való részvétel, valamint a vendégtanárok, előadók tudásának befogadása. Mindehhez hozzájön az MCC agytröszt jellegű filozófiája, melyet a Rodrigo Ballester a legvonzóbb dolognak talált a tehetséggondozóban.

(Borítókép: Orbán Balázs a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumának elnöke 2020. szeptember 9-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)