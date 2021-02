Több mint 20 ezer embernek elég brit vakcina jön

Második napja zajlik a legidősebbek oltása a háziorvosoknál és kórházi oltópontokon – mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az Operatív Törzs napi tájékoztatóján.

A szakértő beszámolt arról, hogy

15000 regisztrált idős személy kapta meg az oltást,

közülük 5500-at a Moderna vakcinájával oltottak be, így a háziorvos rájuk bízott feladat felét már elvégezték.

Bejelentette továbbá, hogy a Pfizer és Moderna vakcinái mellett az AstraZeneca oltóanyagának első szállítmánya is megérkezik.

az első szállítmány 20 400 FŐ BEOLTÁSÁRA lesz elég – közölte.

Galgóczi Ágnes ismertette, hogy ezeket a vakcinákat a krónikus betegségekkel küzdő, 60 évnél fiatalabb polgárok beoltására fogják felhasználni. Hozzátette: az AstraZeneca vakcinák kezelése és szállítása könnyebb, mint a másik két vakcináé.

Az oltási munkacsoport tehát már három vakcinával tud számolni a kampány során

– szögezte le. Galgóczi Ágnes ismertette a napi adatokat is. Emellett arra kérte az embereket, hogy továbbra is tartsák be a járványügyi szabályokat.

A sajtótájékoztató végén felhívták a figyelmet arra is, hogy nem sokkal korábban Gulyás Gergely beszélt a KormányInfón, ahol szintén szóba került az AstraZeneca vakcinája.

Hatósági Intézkedések

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az alábbi intézkedésekről számolt be a sajtótájékoztatón:

Az elmúlt 24 órában a maszkviselés kötelezettségének elmulasztása miatt 231 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök.

Közülük a hatóságok 205 személlyel szemben intézkedtek amiatt, hogy a tízezer főnél nagyobb települések közterületein megszegték a maszkviselési kötelezettséget. Közlekedési eszközökön és várakozóhelyeken 1, üzletekben és bevásárlóközpontokban 25 személlyel szemben intézkedtek a járványvédelmi szabályok megszegése miatt.

481 embert marasztaltak el a kijárási és a közterületi gyülekezési tilalmak megszegése miatt.

A külföldiekre vonatkozó tranzitszabályok megsértése miatt a kijelölt közlekedési korridorokon 86 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában.

A házi karanténban lévő személyekkel szemben 9254 helyszíni ellenőrzést végeztek az elmúlt 24 órában. Tegnap óta 3124 házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 20254-en vannak karanténban. 2021-en használják közülük az online ellenőrzésre kifejlesztett mobilalkalmazást.

