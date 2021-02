Továbbra is ingyenesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók

Február 7. után is díjmentesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók, a védekezésben közreműködő orvos- és egészségtudományi hallgatók, a szociális, rendvédelmi és közigazgatási dolgozók a vasút, a HÉV és a Volánbusz járatain − jelentette be a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) a Facebook-oldalán.

A kedvezmény a személyazonosság igazolására alkalmas okmány és a munkáltató által kiállított igazolás felmutatásával vehető igénybe.

Azon lejáró okmányok érvényességét is meghosszabbítják, amelyek közül számos utazási kedvezmény igénybevételére is jogosít − például a diákigazolványok és az ezeket helyettesítő igazolások −, ezért az érvényesség meghosszabbítására vonatkozó előírásokat a kedvezmények érvényesítésekor is figyelembe veszik − írják.