A DK cáfolja Fekete-Győrt: nem engedtek a határon túli magyarok ügyében

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke terjedelmes interjút adott az Azonnalinak, többek között az ellenzéki együttműködés részleteiről kérdezték, illetve szó esett arról is, hogy az ellenzéki pártoknak milyen témákban kellett kompromisszumra jutniuk.

Minden párt engedett, az előválasztások és az alapelvek esetében is. Én ezt kompromisszumkészségnek nevezem, és tisztelem a kollégákat érte

– jelentette ki Fekete-Győr András.

A Momentum elnöke azt is mondta a Demokratikus Koalícióval kapcsolatban, hogy

Fekete-Győr András szerint nem volt erre nehéz rábeszélni a DK-t, mivel

ők is látták, hogy van öt másik párt, ami máshogy gondolkodik erről a kérdésről, és az öt az egy ellen nem a leghálásabb szerepfelosztás.

Azt is hozzátette, hogy az európaiság és az eurózónához való csatlakozás kérdésében pedig a Jobbik tett gesztust a többség felé.

Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese Facebook-oldalán reagált Fekete-Győr állításaira. A politikus azt írja, sokan kérdezték tőlük, hogy mi igaz a Momentum elnökének állításából: azazhogy az ellenzéki pártok megegyeztek abban, hogy támogatják a határon túli magyarok szavazati jogát, és erre az ötpárti többség kényszerítette rá a DK-t.

– fogalmaz Arató Gergely a bejegyzésében.

A DK-s politikus azt is hozzáteszi: az eddigi programalkotó munkában nem „győzött” és nem „vesztett” senki sem, az ellenzéki tárgyalásoknak ugyanis éppen az a lényege, hogy próbálnak olyan közös megoldásokat találni, amelyek mindenkinek megfelelnek.

Erre törekedtek az elmúlt hónapokban, és ebben partner minden párt képviselője a programalkotó bizottságban, illetve ennek a szellemében készültek el a közös kormányzás alapelvei is.

Abban is téved Fekete Győr András, hogy a DK nem barátja a határon túli magyaroknak. Továbbra is azt valljuk, hogy a segíteni kell a határon túli magyarokat abban, hogy a szülőföldjükön boldoguljanak, ezt a DK programja is rögzíti