Yamina: Ha újra bulizni szeretnénk, ne féljünk a vakcinától!

– Futok és jógázom, mert mentálisan az nagyon sokat segít – mondta Illés Viki, azaz Yamina, aki nagyon nehezen viselte az éjszakai élet leállását. Eddig nem vette komolyan a sportolást, de most a mozgásban éli ki felesleges energiáit. Helyreállt a bioritmusa és alkotókedvét sem vesztette el. Sőt! Szerdánként a World is Mine show-ban mindent pótol, ami a bezártságból hiányzik. Óvatos optimizmussal várja a buliszezont. Arra számít, hogy 2021-ben maszkban és vakcinaútlevéllel mehetnek majd szórakozni az emberek.

– Nagyon nehéz ebben az időszakban úgy tartani a közönséggel a kapcsolatot, hogy közben te se veszítsd el a saját érdeklődésedet – mondta az Indexnek Yamina. – Csak az online térben tudunk játszani, de az messze nem olyan érzés, mint a közönséggel együtt lélegezni.

Amikor bezárták az országot, jól mentek a házibulis közvetítések, de mára kifulladtak az élőzések.

Már mindenki inkább a megszokott módon, normálisan szeretne bulizni. Most a rádiózásban tudom kiélni magam. Annak megmaradt a varázsa.

– Milyen lesz 2021-ben a buliszezon?

– Azt halljuk, hogy jóval kisebb létszámmal, száz fővel indulhatnak majd bulik. Szerintem idén egyáltalán nem lesznek fesztiválok. Bár volt olyan terv, hogy magyar fellépőkkel szerveznék meg a Soundot, de már ezt is elvetették. Azt látom, hogy nyögvenyelős lesz az újraindulás. Nem olyan, mint tavaly nyáron volt, amikor jött a hirtelen megváltás és indultunk, hanem legfeljebb százfős bulik lesznek, és ott is mindenki maszkot hord majd.

– Lehet, hogy a pólók mellett rajongói maszkokat is kellene gyártania, nem?

– Hát igen. Lehet, hogy a maszkhoz fogják kötni a bulizást. Amikor arról posztoltam, hogy én mindenképpen beadatom magamnak a védőoltást, teljesen szétszedtek. Kaptam hideget-meleget, hogy ez propaganda, és reklámozom a kormányt. Be kell látnunk, hogy ha úgy szeretnénk élni, mint a járvány előtt, akkor nincs más, be kell adatnunk a vakcinát. Szerintem anélkül egyetlen szórakozóhelyre sem fognak beengedni.

Pusztítjuk magunkat úgyis mindennel, most miért egy szuritól féljünk!?

– Van B terve?

– A jég hátán is megélek. Utálom a bizonytalanságot, de azért nem fogok ásót ragadni. Mindenképp ragaszkodom ahhoz, hogy közvetítsek valamit.

DJ Marchello: Szusi , sapka, munkaruha

Tóth Márton, ismertebb nevén Marchello egyéni vállalkozó lett. Nehezen bírja a reggeli kelést, de élvezi, hogy hobbijával keresheti kenyerét, ami váratlanul bejött neki. Persze Marchellónak is hiányzik a pörgés. Szabadidejében szusit készít és Pumped Gabo DJ karrierjét egyengeti .

– Jól ment minden, aztán egyszer csak hirtelen eltűnt mindaz, amiért 15 éves korom óta éltem: vagyis a közönség szeretetéért – mondta Marchello.

Valljuk be, ez egyfajta vendéglátás, mert látod, hogy táncolnak az emberek, vagy unják a bulit.

A karantén lelkileg viselt meg. Az online közvetített bulik sem kötnek már le igazán.

– Menekülési terv?

– Leleményes gyereknek gondolom magam. Nekem a diszkózás közben is voltak ötleteim, de most 3D-s grafikákat készítek és egyedi sapkák tervezésével foglalkozom. Valamint munkaruhákat készítek. Amellett hetente most is áthallgatom azt a száz zenét, amivel békeidőben készülök a bulikra. Nem szeretnék kiesni ennek a ritmusából. Továbbra is gyártom a mixeket, most a Rise FM-től is kaptam felkérést. Készen állok a fellépésekre, de egyelőre a sapka- és munkaruha-készítés a fő irány.

– Honnan jött ez az ötlet?

– Mindig is rajzolgattam, de soha nem találtam olyan sapkát, ami igazán tetszett volna. Már ajándékoztam egyedi sapkákat barátoknak, ismerősöknek, akik aztán annyit posztoltak erről, hogy

marketing nélkül nőtte ki magát Akkorára ez a vállalkozás, hogy Magyarország legnagyobb energiaital-gyártójának készítek most munkaruhákat.

Egyébként meg már le vannak kötve a fellépések, vagyis ha jönnek az enyhítések, akkor azonnal belevetem magam. A szívem azt mondja, hogy már ezen a hétvégén is mennék, de az eszem türelemre int, ki kell bekkelnünk ezt időszakot. Ha betartjuk a szabályokat, akkor hamarabb újraindulhat az éjszakai élet.

Aki azt mondja, hogy nem viseli meg anyagilag ez az időszak, az hazudik. Nekem is hozzá kellett nyúlni a tartalékokhoz, de szerencsém volt, hogy most is olyan dolgokkal foglalkozom, amit szeretek, csak iszonyúan nehéz felkelni reggel 7-kor.

Nehéz elterelni a figyelmet, amikor eljön a csütörtök, péntek, szombat. 16 éves korom óta (13 éve) egyszer sem voltam otthon szombaton. Amikor év végén beállítottam anyámékhoz, ijedten kérdeztek, hogy mit keresek otthon. Tervezem azt is, hogy tavasszal nyitok egy elviteles étkezdét, de csak akkor beszélnék róla, amikor tényleg látom már, hogy mikor is lehetne megnyitni.

Spigiboy: Meg fogom könnyezni, amikor újra közönség előtt játszom majd

Spiegelhalter László , alias Spigiboy több hullámvölgyet megélt. Alázattal vészeli át a nehezebb időszakokat. A DJ-szövetség alelnökeként ő tartja a lelket a koronavírus miatt kilátástalan helyzetbe került lemezlovasokban. Persze ő is nehezen bírja, de a Nemzeti Kulturális Alap kurátoraként, zenei producerként és Vácrátót polgármestereként van mit csinálnia, csak a hétvégék nyugalmát szenvedi meg.

– Nagyon megvisel, ami történik a lemezlovas kollégáimmal – nyilatkozta Spigiboy, a lemezlovasszakma egyik meghatározó alakja. – Anyagilag is nehéz, de lelkileg még megterhelőbb ez az időszak. Olyan, mintha elvették volna a levegőt.

Próbáltam mindenkinek segíteni. Amikor a Nemzeti Kulturális Alapnál elindult a raktárkoncert-sorozat, sikerült elérni, hogy a megélhetés nélkül maradt lemezlovasok konferálták fel a zenekarokat. 57 olyan lemezlovast vontunk be, akinek abszolút nincs munkája. Persze sokan visszautasították a 100 ezer forintos gázsit, mert őket a szereplés hajtja. Többet számított a pénzügyi segítségnél, hogy újra megélhették a fellépés izgalmát. Valakinek pont ez a pici sikerélmény kellett ahhoz, hogy elfogadja, kényszerpályára került. Nagyon nehéz elfogadni, hogy éveket öltél egy olyan hivatásba, amiben jó vagy, aztán hirtelen minden borul.

Most sem tétlenkedek. Volt időm megtanulni dolgozni a szoftverekkel az elmúlt hónapokban, akár egyedül is tudok már zenét készíteni, de ezt pótcselekvésnek érzem.

– Pedig van benne szenvedély. Ilyet pedig sokan keresnek mostanság.

– Amikor fiatalként sportoltam, mindig arra tanítottak, hogy ha bármi történik, legyen egy B tervem. Mindenkit arra biztatok a DJ-társadalomban, hogy legyen B terve, mert a számlák nem várják meg az újranyitást. Amikor az első lezárás idején hívott egy srác, hogy kapott egy állásajánlatot, mit csináljon, azt mondtam neki, azonnal fogadd el. Bármennyire jó vagy a szakmában, a családot ugyanúgy el kell tartani, a gyereket pedig akkor is fel kell nevelni, ha hónapokra leáll minden. Mindig mondom a kollégáimnak, hogy tartsanak ki, de már bennem is elég nehéz a lelket tartani.