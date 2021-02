Rendőrségi eljárás indul Dúró Dóra ellen, a politikus saját magát jelentette fel

Rendőrségi eljárás indul a Mi Hazánk elnökhelyettese, Dúró Dóra ellen, amiért a politikusnő saját magát feljelentette az értelmetlennek vélt lezárások ellen – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság az Azonnalival.

Dúró Dóra este nyolc után ment futni még január 22-én, erről a Facebookon még egy képet is posztolt, amit a rendőrségnek is önfeljelentésként elküldött.

Az ORFK emlékeztetett, hogy szabálysértési ügyben bárki tehet feljelentést, de képviselők, egyéb, közjogi tisztséget betöltő személyek ellen csak akkor indítják meg az eljárást, ha lemondanak a mentelmi jogukról vagy a parlament megfosztja őket attól.

Mivel Dúró Dóra független képviselő korábban lemondott erről, a lakóhelye szerinti illetékes rendőrkapitányságon megindítják az eljárást a védelmi intézkedések megszegése ügyében. Ha a rendőrség tisztázta a tényállást, a képviselő meghallgatása nélkül is dönthet a rendőrség. Dúró Dóra az Azonnalinak azt mondta, ő is értesült az eljárás megindításáról, arra hamarosan Facebook-posztban reagál.

Néhány napja feljelentette magát Szabadi István, a Mi Hazánk pártigazgatója is, aki az észszerűtlen lezárások ellen úgy tiltakozott, hogy este nyolc óra után horgászni ment. A politikus Facebook-oldalán számolt be az akciójáról. Azt írta, a kormány kettős mércéjével mér, hogy a vadászok vadkárenyhítés címén szabadon vadászhatnak éjszaka is a korlátozások ellenére, míg a horgászoknak nem biztosítják az éjszakai kimenőt.

Az Orbán-kormány március 1-ig hosszabbította meg a szigorító intézkedéseket, ez ellen már több politikus is felszólalt. Azt az Index is megírta, hogy Ujhelyi István például azt javasolta, hogy a kormány rövidítsen a kijárási korlátozáson, annak idejét a szocialista képviselő 1-2 órával kitolná.