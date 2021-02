Mentőt kellett hívni, szétverte a számítógépét az őrjöngő Pest megyei jógaoktató

Egészen szürreális esetről számolt be a Facebookon az Országos Mentőszolgálat. Hétfő reggel riasztották a mentőket egy ötvenéves, Pest megyei jógaoktató nőhöz, aki az elmondás szerint elképesztően kiakadt.

A nő épp online meditációra készült, amikor lefagyott a számítógépe. Ez a váratlan fordulat annyira kizökkentette őt, hogy hatalmas erővel a billentyűzetre csapott. A stresszkezelés ezen formája nem bizonyult hatékonynak, mert a gép nem indult újra. A jogini azonban igen rosszul járt: az indulatos mutatvány miatt eltört a keze. A mentők a helyszínen fájdalomcsillapítót adtak neki, stabil állapotban kórházba vitték.

A jóga emberre gyakorolt hatásai miatt egyébként a Hit Gyülekezetének vezetője is felszólalt már. Németh Sándor 2019-ben óvta híveit a jógázástól, amely szerinte nem csupán egy fizikai tevékenység, hanem természetfölötti tartalma is van. Úgy vélte, hogy a jógázás démontiszteletre rendelt mozgási kultúra. Azt mondta, hogy a jógaszalonokban jógázók démonokat energizálnak, vagy éppen meg is tudják idézni őket.

Azt nem tudni, hogy Németh Sándor elmélete igaz-e például azokra, akik otthon jógáznak. Mindenesetre az Országos Mentőszolgálat nem írt az őrjöngő jogini esetével kapcsolatban semmilyen démonra utaló jelenségről.