Több tízmillió forintos luxusautót lízingel Szijjártó Péter feleségének a cége

2020 februárja óta lízingel egy Porsche Cayenne típusú autót Szijjártó Péter külügyminiszter feleségének, Szijjártó-Nagy Szilviának cége, az Interior Design Kft. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartása szerint a Porsche Bank Hungaria Zrt. 16 millió forintos jelzálogot jegyeztetett be az autóra – tudta meg a 24.hu.

A luxusautónak számító crossover terepjáró pontos értéke nem ismert, de a Vin-Info alvázszám-ellenőrző oldal szerint 2019-ben gyártották, így az ára 38-40 millió forint körül mozoghat. Az AutoDNA nevű ugyanilyen oldal információi szerint azonban a kocsit 2009-ben gyártották. Utóbbi azonban kevéssé valószínű, hiszen a bank 16 milliós lízingkölcsöne jelentősen több egy 11 éves használt modell áránál.

Az autót kilenc hónappal a cég 2019-es indulása után lízingelték.

Kiderült az is, hogy az Interior Design Kft. honlapja még most sem működik. Pedig pörög a cég: indulása után alig több mint fél év alatt 229 millió forint árbevételt és bő 70 millió forintos nyereséget ért el, amit Szijjártó-Nagy Szilvia osztalékként szinte teljes egészében ki is vett.

Szijjártó Péter és családja közismerten módon vonzódik a luxusjárművekhez. 2020 augusztusban az Adrián fotózták le őket, Magyarország egyik leggazdagabb emberének, Szíjj Lászlónak a jachtján. Azóta is csak találgatások vannak arról, hogy a miniszter fizetett-e az útért, s ha igen, miből. A vagyonnyilatkozatából mindenesetre nem derül ki, hogy miből.