Megszólalt a színész-rendező, akit Molnár Áron szexuális zaklatással vádol

Hétfő este jelent meg a Partizán videóinterjúja Molnár Áron noÁrral, aki azt mondta, Sárosdi Lilla ügye ébresztette rá arra, hogy őt is szexuálisan zaklatták tizenhat éves korában. A színész azt mondta, hogy egy ma is aktív színész-rendező egyik alkalommal fürdés után meztelenül állt elé, miközben egy törölközővel a haját dörzsölte. Máskor pedig ugyanez a férfi egy autóban, elbúcsúzáskor csapott rá, és simította végig a combját.

Mint kiderült, Molnár Áron Frenkó Zsoltról beszélt. Az 57 éves színészt a Jóban Rosszban című sorozatból lehet ismerni, a 24.hu-nak pedig azt mondta, még nem látta a Partizán videóinterjúját, csak egy Messenger-üzenetet kapott Molnár Árontól, amiben neki is leírta, amit a videóban elmondott. Szerinte amúgy semmi közeledési szándék nem volt benne, és meglepte, hogy Molnár Áron eddig tartogatta magában a történetet. Leszögezte, ha igény van rá, bocsánatot kér tőle.

Azt is elmondta, hogy nem tartja szexuális zaklatásnak, amit tett, mert csak az történt, amit Molnár Áron mondott. Azt sem érti, hogy miért most jött elő a téma, ő például már nem is emlékezett rá. Beszélt arról is, hogy Molnár Áront nagyon tehetségesnek tartotta, és tudta, hogy nagyszerű színész lesz belőle. Ő baráti kapcsolatnak gondolta a kettőjük viszonyát, túl azon, hogy egy nyáron igyekezett valamit hozzátenni Molnár Áron akkori színjátszói törekvéseihez.