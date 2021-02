Veke: nincs politikai akarat az M0-ás befejezésére

Cáfolja azokat az információkat Dörner Lajos a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (Veke) elnöke, mely szerint a jövőre elkezdődhet az M0-s nyugati körgyűrű építése.

Észak-déli folyosó, amely nem az M0-ás szakasza

Egyes lapinformációk szerint lényegében a fővárost körülölelő M0-ás autóút régóta hiányzó nyugati szakasza épül meg a Bicskétől Esztergomig vezető M100-as gyorsforgalmi útként.

Még hétfőn este Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) politikai államtitkára közösségi oldalán számolt be arról a hírről, hogy jövőre elkezdődhet az M100-as gyorsforgalmi autóút építése, amely Bicskét és Esztergommal négy sávos autóúton köti össze.

A tárca parlamenti és és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán arról számolt be, hogy

Régi és jogos igényük teljesül az Esztergomban és térségében élőknek: Megépül az M100 gyorsforgalmi út! Idén a kiviteli tervek elfogadása és a közbeszerzés után kerülhet sor a szerződéskötésre és a munkaterület átadására, így a jövő év elején már az alapkövet is letehetjük!

Az ITM államtitkára hozzátette, hogy nemrég egyeztetett a térség országgyűlési képviselőjével, Völner Pállal,

a Bicske és Esztergom közötti négysávos útról.

Schanda Tamás posztjában kiemelte, nemcsak az autósok számára fontos az új autóút megépítése, de Esztergom, Dorog és a környező települések vállalkozásai számára óriási előrelépés lesz, hiszen így sokkal gyorsabban szállíthatják az árukat. Emlékeztetett rá, hogy az itteni cégek – mint például a Suzuki – rengeteg embernek adnak már így is munkát, a jobb közlekedési és fuvarozási infrastruktúrával pedig újabb lehetőségek nyílhatnak előttük, így tovább erősíthetik a térség gazdaságát.

A Veke elnöke felhívta az Index figyelmét, hogy

ezzel nem az M0-ás körgyűrű nyugati szakaszának építése, vagy annak kiváltása indulna el, hiszen ahogy fogalmazott a kormány ezt egy szóval sem kommunikálta.

A szakember hozzátette, ez egy régi gazdaságfejlesztési vállalás, amelynek a megvalósítása csak most kezdődik el, így az M100-as autóút

egyáltalán nem fogja tehermentesíteni a főváros forgalmát.

Az M0-ás körgyűrű északi és nyugati szektora továbbra is hiányzik, ez az út nem erre a célra épül, másrészt nem is tudná betölteni ezt a feladatot, hiszen más irányba fut, és messze is van attól a területtől, amit mentesítenie kellene – emlékeztetett rá Dörner Lajos, a Veke elnöke.

Régóta dédelgetett álom

Az M0-ás körgyűrű terve viszont sokkal régebbi, egyidős a rendszerváltozással. A félbemaradt körgyűrű sokéves vitára vezethető vissza, amelyben a városvezetők, civilek, és természetvédők egyaránt felemelték hangjukat, és hol a körgyűrű mellett álltak ki, hol pedig a hiányzó szakaszok drága építési költsége miatt tiltakoztak.

A hangos tiltakozások ellenére pár éve még úgy tűnt az M0-ás hiányzó szakaszai akár meg is valósulhatnak.

2017-ben az északi szakasz megépülését Budakalász akkori városvezetése is támogatta. Az akkori polgármester, Rogán László négy éve úgy fogalmazott: alig várja, hogy körbezárják, és kirekesszék belőle az agglomerációs autósáradatot. Emellett Budakalásznak az az érdeke, hogy az M0-ás befejezésétől függetlenül megépüljön a kisvárost elkerülő út, mert annak révén az átmenő forgalom a felére csökkenne.

A főváros környéki települések közül több – például Solymár – sem adta meg a körgyűrű nyomvonalának kialakításához szükséges szakhatósági hozzájárulást 2017-ben. Ennek hiányában a kormányhivatal nem engedélyezhette az M0-ás északi, a 10-es és a 11-es főút közötti szakaszának, illetve az M10-es autóút első ütemének építését.

A körgyűrű befejezését az Orbán-kormány beillesztette a Széchenyi-tervbe, de megvalósítása egyre csúszott. A 2014-es önkormányzati választások után már a brüsszeli források szűkösségére hivatkozva a következő, 2022 után induló uniós pénzügyi ciklusra tolták ki. A halasztásban a beruházás várhatóan magas költségei is szerepet játszottak. Az építkezés környezetromboló hatásának csökkentésére, a tiltakozások kivédésére új tervek készültek, amelyek nem a felszínen, hanem javarészt alagútban vezetnék az utat. Csakhogy ez jelentősen megemelné a költségeket, pedig a teljes körgyűrű befejezéséhez északon és nyugaton még 27 kilométer hiányzik – olvasható a budakalászi patrióták oldalán.

(Borítókép: Tíz kilométeres a kocsisor az M0-son az M5-ös felé Diósd térségében 2014. július 19-én. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI)