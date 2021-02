Nyakunkon a pokoli fagy, mindenhol mínuszok lesznek

Csütörtökön túlnyomóan borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, és az ország nyugati felében felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. A reggeli, kora délelőtti órákban a Délkelet-Alföldön is megtörténik a halmazállapot-váltás, ezzel együtt pedig az egybefüggő csapadék is egyre inkább a keleti országrészre szorul vissza, majd kora délután ott is megszűnik. A délután folyamán a Tisza vonalának tágabb környezetében hózáporok alakulhatnak ki.

Kapcsolódó Ónos eső hull, lecsap a vihar Szerdán túlnyomóan borult lesz az ég, és ismét szinte országszerte valószínű csapadék.

Az északnyugati, északi szelet nagy területen kísérik erős, a Dunántúlon, illetve az északkeleti megyékben viharos lökések. A friss havat nagy területen hordhatja a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön mínusz 6 és plusz 5 fok között várható.

A hőmérséklet az ország nagy részén a reggeli órákban éri el maximumát, délutánra már a Délkelet-Alföldön is fagypont alatti értékekre számíthatunk – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kapcsolódó A teljes „hadseregét” beveti a Magyar Közút A télies időjárás miatt 850 munkagéppel és 130 hómaróval dolgoznak az utak tisztán tartásán.

Pénteken a sok napsütés mellett felhőátvonulások várhatók. Keleten, északkeleten lehetnek időnként erősebben felhős területek. Helyenként előfordulhat havazás, hózápor, nagyobb eséllyel a keleti, északkeleti megyékben. Az északnyugati szelet több helyütt erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 14 fok között valószínű. A derült, szélvédett, havas részeken mínusz 15, mínusz 20 fokot is mérhetnek. Délután sem lesz melegebb mínusz 1, mínusz 9 foknál.