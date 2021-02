Kásler Miklós figyelmeztet: nehezen szabadulunk a járványtól

Országos átlagban ismét emelkedett a szennyvízben a koronavírus koncentrációja – közölte Facebook-oldalán Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere türelmet és belátást kért:

A szigorú korlátozások mellett is jelen van a járvány hazánkban, ezért még egy ideig a türelmünkre és belátásunkra lesz szükség. Most a legfontosabb, hogy továbbra is tartsuk be a járványügyi szabályokat és vigyázzunk egymásra.