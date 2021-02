Teljes erőbedobással dolgoznak az utak tisztán tartásán a Magyar Közút munkatársai – írja az Indexhez eljuttatott közleményében a cég. Azt írják: előrejelzések alapján csütörtökön viharos széllel markáns lehűlés veszi kezdetét, de ezt megelőzően már szerdán is több megyében havazás, hófúvás és ónos eső is várható.

A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. munkatársai ezért a KÖVETKEZŐ NAPOKBAN TELJES KAPACITÁSSAL, ÖSSZESEN 850 MUNKAGÉPPEL ÉS 130 HÓMARÓVAL VÉGZIK MAJD A HÓELTAKARÍTÁSi, SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉSI MUNKÁKAt – közölték.

A munkafolyamatról korábban videót is közzétettek:

A cég téli üzemeltetésben dolgozó, 3300 fős állománya a következő napokban is 12 órás váltott műszakokban, 0–24 órás szolgálatot lát el a 32 ezer kilométeres közúthálózaton, ugyanis az előrejelzések alapján a markáns lehűléssel együtt főleg az észak- és nyugat-dunántúli, valamint az észak-magyarországi térségekben a havazás mellett ma és holnap ónos eső is várható – tudatták.

Ezenkívül a közlekedőknek viharos, nagy erejű széllökésekkel is számolniuk kell – főleg a Dunántúlon, ahol akár 70-80 km/órás szél is lehetséges –, amely a havazásban érintett területeken szerdán kisebb hófúvásokat is eredményezhet, elsősorban Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém és Somogy megyében – hívta fel a figyelmet a Közút.

A szakemberek arra kérték az autósokat, hogy mielőtt útnak indulnak a héten, tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről, és ezek alapján tervezzék meg esetleges utazásaikat. Erre többek közt az Útinform oldalán van lehetőség.