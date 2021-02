Közel hetvenéves dílert fogtak Salgótarjánban

Négy ember ellen indítottak eljárást drogterjesztés miatt Salgótarjánban. Kettejüket még szeptemberben, a másik két embert szerdán fogták el − tájékoztatta a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön az MTI-t.

A salgótarjáni rendőrkapitányság eljárást folytat kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint kóros szenvedélykeltés megalapozott gyanúja miatt az 50 éves S. Lívia, továbbá kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt a 29 éves R. Ádám ellen

– ismertette Dankóné Nagy Éva. A dílerek 2020 júniusától lakóhelyükön terjesztették a drogot; hat férfinak, valamint egy fiatalkorúnak adtak el kábítószert.

A lefoglalt, alufóliába csomagolt szerek az előzetes szakértői vélemény alapján új pszichoaktív anyagnak minősülnek.

Szerdán elfogták a salgótarjáni, 68 éves B. Lászlót és a 40 éves H. B. Andreát, valamint előállították a bűnügyi felügyelet alatt álló 29 éves férfit is. A most elfogott két gyanúsított R. Ádám megbízásából kábítószert szerzett be, tárolt és adott a 29 éves férfinek. A nyomozók a 68 éves férfi és a 40 éves nő lakásán összesen

394,8 gramm

kábítószergyanús fehér színű port, kristályos anyagot, valamint zöld színű növényi törmeléket és különböző tablettákat találtak. Az értékesítésből származó közel másfél millió forintnyi készpénzt lefoglalták. A 29 éves férfit és két társát őrizetbe vették, ellenük kábítószer-kereskedelem miatt indítottak eljárást, és kezdeményezték R. Ádám letartóztatását − közölte a szóvivő.