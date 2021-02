Molnár Áron után újabb diák számolt be Frenkó Zsolt nyomulásáról

Egy fiatal kecskeméti fiú mesélte el, hogyan közeledett hozzá Frenkó Zsolt. A színész-rendező kompromittáló képet is küldött magáról az akkor 16 éves diáknak.

Még hétfőn robbantotta a bombát Molnár Áron színész, a noÁr mozgalom alapítója, aki a Partizánnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy tizenhét éve szexuálisan zaklatták. A színész azt mondta, hogy Frenkó Zsolt, a Jóban rosszban című sorozatból is ismert színész-rendező egy alkalommal fürdés után meztelenül állt elé, miközben egy törülközővel a haját dörzsölte. Máskor pedig egy autóban, elbúcsúzáskor csapott rá, és végigsimította a combját.

Molnár Áront egyébként Sárosdi Lilla ügye – akit Marton László, a Vígszínház egykori igazgatója akart orális szexre kényszeríteni egy kocsiban – ébresztette rá arra, hogy a korábban „természetesnek” vett jelenségek valójában kimerítik a szexuális abúzus fogalmát. Molnár sokáig nem akarta elárulni zaklatója nevét, mondván, biztos abban, hogy Frenkó Zsolt már nem csinálja többé azt, amit vele is tett.

Miután Frenkó azt nyilatkozta, hogy „ha igény van rá, bocsánatot kér”, kerestük Molnár Áront, a színész kommunikációs munkatársától azonban azt a választ kaptuk, hogy egyelőre nem kívánja kommentálni az ügyet. Közben a noÁr mozgalom hivatalos Facebook-oldalán üzent azoknak, akik elbagatellizálnák a vele történteket, és péntekre szakértőkkel szervez beszélgetést a témáról. Úgy tudjuk, Molnár Áron a napokban több megkeresést is kapott olyanoktól, akik hasonló tapasztalatokról számoltak be. De nemcsak hozzájuk, szerkesztőségünkhöz is érkezett ilyen üzenet.

Tudomásunk van több olyan, Frenkó Zsolt és egy volt tanítványa közti beszélgetésről, amelyből kiderül, hogy a színész-rendező milyen módon próbált közeledni a fiatalhoz. Volt, hogy sörözni vagy esti kocsikázásra invitálta, sőt, képekkel is bombázta alanyait. Egyik alkalommal

A MEZTELEN TESTÉRŐL küldött egy képet, amelyen a nemi szervét csak egy törülköző takarta el.

Pált (Pál nem az igazi neve, a család kérésére változtattuk meg) Molnár Áron őszintesége vette rá arra, hogy elmondja a nyilvánosság előtt, Frenkó Zsolt őt is megkörnyékezte, amikor 16 éves volt. A most 18 éves fiú 2018-ban iratkozott be a ceglédi Patkós Irma Művészeti Iskolába, mert a színészi pálya volt minden álma. Mivel eredetileg Kecskeméten lakott, így kollégiumban lakott.

Frenkó Zsoltot 2019-ben ismerte meg, amikor a férfi színészetet kezdett tanítani neki. Mint mondta, tanárként szimpatikus volt számára, és tisztelte, mert nagyon jó szakembernek tartotta. De hamarosan egyre kényelmetlenebbül kezdte érezni magát a közelében.

Sunyi módon közeledett. Voltak beszólásai, aztán megdicsért, hogy milyen jól nézek ki, és ezek egyre durvábbak lettek

– meséli Pál az Indexnek, aki többször is felhívta Frenkó Zsolt figyelmét, hogy van barátnője, és kellemetlenül érintik a megjegyzések. De úgy volt vele, hogy mégiscsak a tanáráról van szó, aki barátkozni akar. Akkor még nem gondolt semmi rosszra.

Állítása szerint osztálytársaival többször is söröztek Frenkóval, de ilyen alkalmakkor sem történt olyasmi, ami zavarba ejtő lett volna számára.

Beültünk, elkezdtünk sörözni, jól éreztük magunkat, aztán visszamentem a koliba, de utána nem keresett, nem írt. Másnap azért megkérdezte, hogy vagyok, és megköszönte az élményt.

De volt egy pillanat, amikor betelt nála a pohár. Frenkó egyik órán megfogta a fenekét. Ezt követően pedig egyre jobban eldurvult a helyzet. 2020 nyarán megállás nélkül üzenetekkel bombázta, amikre ő alig reagált. Akkor le is tiltotta, és már azt hitte, hogy vége az egésznek. De amikor szeptemberben visszament az iskolába, a szakmai órán újra találkoztak. Akkor állítása szerint a tanára már nem viselkedett kedvesen, kiabált vele és lekezelő volt.

A fiú nagyon nehezen dolgozta fel a történeteket. Először az édesanyjának beszélt róla, akinek kezdtek gyanússá válni a dolgok. Például az, hogy a fiának milyen kitüntetett figyelmet szentel „Zsolti bácsi”, aki kocsikázni hívja, apró ajándékokkal kedveskedik neki.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány egyik kutatása is alátámasztja például azt, hogy a bántalmazottak csak nagyon ritkán kérnek segítséget, mert szégyellik a velük történteket, vagy félnek attól, hogy olyan dolog derül ki róluk, amit nem akarnak másokkal megosztani. A megkérdezett fiatalok 44 százaléka szerint „túl kínos lenne” a témáról beszélni, míg 37 százalékuk attól tartana, hogy „jobban rá szállnának”, ha kiderülne ilyesmi róla.

A család tud segíteni

Pál is hasonlóan érzett, de végül beavatta az édesanyját, aki teljesen megdöbbent. „Egyedül nevelem a gyerekeimet, és mivel nem volt mellette az apukája, nekem kellett elmagyarázni neki bizonyos dolgokat. Gyerekként megtanítottam arra, hogy bizonyos testrészeihez csak ő nyúlhat, senki más” – mondta Pál édesanyja, Erzsébet (Erzsébet nem az igazi neve, az ő kérésére változtattuk meg), hozzátéve: Pálnak nagyon tetszett az, hogy szeretik, és felnézhet egy olyan férfira, akik a gondját viseli. Úgy gondolja, hiányzott neki ez az érzés, és Frenkó szerinte visszaélt ezzel.

Erzsébet szerint, amikor Pál megértette, miről van szó, azonnal magába zárkózott, és egyre gyakrabban voltak dühkitörései. A fiú végül elmondta, hogy a tanára bepróbálkozott nála, fogdosta őt. Az volt az első gondolatom, hogy kiveszem az iskolából, de ő nem szerette volna, mert imádta a sulit. Az igazgató viszont felhívott, hogy nem akarja a fiamat az iskolában látni, de igazi indokot nem mondott – magyarázta Erzsébet.

Akkor vált világossá számomra, hogy mi történt. Jelentettem a családvédelmi központban a dolgot, tudta a pszichológus is, de nem tettek semmit. A rendőrségen is voltam, de ők is inkább csak azt pedzegették, hogy mennyire hiteles ez a dolog

– emlékszik vissza Erzsébet, aki, mint mondta, sosem találkozott Frenkóval. Amikor a színész-rendező egyszer azt kérte, hogy a fiú menjen el vele kocsikázni, az édesanya állítása szerint azt szerette volna, hogy előtte mutatkozzon be neki, és majd eldönti, elengedi-e vele. De Fenkó nem ment el hozzájuk. Pedig Erzsébet ekkor még bízott a férfiban, meg is akarta köszönni neki, hogy gondoskodik a fiáról.

2020 novemberében Pál végül távozott az iskolából, képtelen volt feldolgozni a vele történteket. Alkoholproblémákkal küzdött, pszichiátriára került, és még ma is kezelésre jár. Sokáig képtelen volt beszélni az őt ért traumáról. Azt leszögezte, hogy soha nem bocsátja meg Frenkónak, hogy a színészi karrierje miatta hiúsult meg.

Erzsébet egyébként azt is elmondta, hogy Pál osztályfőnökének nem volt ismeretlen a történet. Amikor az édesanya megkereste a tanárnőt, aki korábban elkapott egy levelezést, amiben az egyik fiúnak Frenkó a nemi szervéről küldött fotót, mindezt jelentette is a vezetőségnek, de nem történt semmi. Kerestük az iskolát is, de levelünkre nem válaszoltak. Annyit azonban megtudtunk, hogy sem az osztályfőnök, sem pedig Frenkó Zsolt nem dolgozik már az intézményben.

Az ügy kapcsán az Index kereste Frenkó Zsoltot is, szerettük volna megtudni, neki mi a véleménye a történtekről. Próbálkoztunk néhány közeli barátjánál, de sem ők, sem a színész-rendező nem reagált megkeresésünkre.

Miről ismerheti fel a bajt?

Hevesi Kriszta szexuálpszichológus azt mondta, amikor molesztálnak egy gyereket, az csak később ébred rá, hogy az, amit „játszottak vele”, valójában a teste kihasználása volt. Talán az egyetlen olyan eset, amikor a gyerek képes érezni, hogy valami nem megfelelően működik, ha családon belül történik szexuális zaklatás. A szakértő ugyanakkor leszögezte, senki nem tudja, mi számít erotikusnak, és mi vezet szexuális viselkedéshez, ezeket idővel tanulja meg az ember.

A szakértő ugyanakkor a szexuális bántalmazás tipikus jeleire is felhívta a figyelmet. Ilyenek lehetnek például, ha

a gyerek visszahúzódóvá, szótlanná, befelé fordulóvá válik;

megváltozik a viselkedése, kedvelt hobbijait, tevékenységeit hanyagolja;

vagy esetleg kényszeresen egy adott cselekvésbe temetkezik;

az étvágya is változhat (eleinte inkább csökken, de később akár bánatevésbe is menekülhet);

leginkább az alvásnál jelentkezik a trauma: álmatlanság, rémálmok, félelem a sötéttől, ágybavizelés;

heves tiltakozás egy adott programmal szemben (pl. nagyszülőknél töltött hétvége, nagybácsinál nyaralás).

Hevesi Kriszta szerint többféle maradandó mentális károsodás érheti a gyereket egy abúzus után. A legsúlyosabb kihatás a szexualitásában nyilvánulhat meg. Később akár maga a bántalmazott bántalmazóvá válhat. A szexuális zaklatások következménye lehet az is, hogy felnőttként a szexet valaki teljesen elutasítja, vagy nem tud gátlások nélkül párkapcsolatot kialakítani. A depresszió, a szorongás, a függőségek mind jelentkezhetnek nála,

legdurvább esetben az öngyilkosságot is megkísérelheti.

Mit tesz a büntető törvénykönyv? A büntető törvénykönyv értelmében Frenkó Zsolt tette a zaklatás fogalmát meríti ki. Ezt egy jogi szakértő is megerősítette az Indexnek. A törvény szerint, aki más magánéletébe vagy mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozik, vagy tartósan háborgatja, az büntetendő. Aki a zaklatást nevelés vagy felügyelete alatt álló fiatalkorú sérelmére követi el, illetve hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaél, akár három évig terjedő börtönbüntésre is számíthat.

Ha ön jogellenes, vagy kiskorúakra káros online tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket és használja a cikk végén található bejelentő felületet!