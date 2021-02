Megjött a sarkvidéki fagy, és még esik is

Csütörtökön túlnyomóan borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon már számottevő csapadék nem várható, másutt viszont nagy területen eshet.

Az esőt a Dunától keletre is egyre nagyobb területen havazás váltja fel, de eleinte a Nyírség környezetében ónos eső is előfordulhat. A csapadék egyre inkább a keleti tájakra szorul vissza, majd a kora délutáni órákban ott is megszűnik, de a Tisza vonalában további hózáporok alakulhatnak ki.

Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, a Dunántúlon, illetve az északkeleti megyékben viharos lökések kísérik. A friss havat nagy területen hordhatja a szél.

A hőmérséklet folyamatosan csökken, napközben már országszerte fagyni fog, 0 és mínusz 6 fok közötti értékek valószínűek, késő este mínusz 5 és mínusz 12 fok várható – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Csütörtök estére jórészt derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a Tisza-menti összeáramlásban felhős tájakra is számítani kell, arrafelé helyenként további hózáporok előfordulhatnak. Az északi, északnyugati szél veszít az erejéből, de nagy területen élénk marad, a Dunántúlon és északkeleten néhol erős lökések is lehetnek. A szél hordhatja a havat.

Hajnalra általában mínusz 8 és mínusz 14 fok közé csökken a hőmérséklet, de az Északi-középhegység völgyeiben mínusz 15, mínusz 20 fokot is mérhetnek.