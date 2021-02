Egy 3D-s zebra miatt gyanúsított lett a Momentum budakeszi politikusa

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indult az a nyomozás, amelyben Szemző Áront, a Momentum Mozgalom budakeszi politikusát egy, a városi iskola elé felfestett háromdimenziós zebra miatt gyanúsítottként akarják kihallgatni.

Az erről szóló Facebook-posztban a politikus emlékeztet, hogy még 2019. szeptember 11-én festett fel egy zebrát a városi általános iskola előtt, ahol annak ellenére nincs gyalogos átkelő, hogy a gyerekek ott rohannak át az úton, van egy bölcsőde, illetve egy buszmegálló is. Szemző Áront először tanúként akarták meghallgatni az ismeretlen tettes ellen indult nyomozásban, 2020 szeptemberében be is hívták, csakhogy koronavírus-fertőzés miatt nem tudott megjelenni. Egy most befutó idézésből derült ki a számára, hogy már gyanúsítottként hallgatnák ki.

A politikus azt írja, hogy a gyalogos átkelő helyszínét nem önkényesen jelölte ki, ez már régebben megtörtént.

Ha az, hogy festettem egy messziről is látható 3 dimenziós zebrát, amin bárki biztonságosan átkelhet, veszélyes a társadalomra, akkor a tetteimért természetesen vállalni fogom a felelősséget

– fűzi hozzá.