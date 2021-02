Lecsapott a rendőrség a dorogi drogbandára

Tizenegy díler ellen emelt vádat az Esztergomi Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A vádirat szerint egy egyéni vállalkozóként dolgozó dorogi férfi munkaviszonyban alkalmazott egy férfit, akivel abban állapodott meg 2018 tavaszán, hogy ő finanszírozza amfetaminbeszerzését, az alkalmazott a kábítószert megvásárolja, majd értékesíti, a hasznon pedig megosztoznak ezután.

Az alkalmazott férfi az így beszerzett kábítószert további kilenc fogyasztónak értékesítette. Az egyéni vállalkozó férfi 2018 áprilisától 2019 márciusáig kábítószer értékesítéséből 1,1 millió forintra tett szert.

Az értékesítésbe további férfiak is bekapcsolódtak, ketten gépkocsival szállították a kábítószert a megadott helyszínekre. Az egyik férfi élettársa többször jelen volt a kábítószerek átadásánál, részt vett az értékesítésben is, fogadta a telefonhívásokat, a megrendeléseket közvetítette, és az anyagi követeléseket adminisztrálta. Az Esztergomi Járási Ügyészség a bűnszövetség nyolc tagjára fegyházbüntetés, három férfira pedig börtönbüntetés kiszabását kérte, tíz vádlottal szemben ezenfelül vagyonelkobzást is indítványozott – olvasható a közleményben.