A FreeSZFE egyesület kapta az épületet, kiborultak a zeneiskolások

Erzsébetvárosban forrnak az indulatok, miután a baloldali városvezetés a korábbi tervekkel ellentétben nem a helyi zeneiskolának, hanem az újonnan megalakult FreeSZFE egyesületnek adta a Damjanich utca 4. szám alatti, felújított épületrészt.

A VII. kerületi Molnár Antal Zeneiskola vezetősége, tanári kara, szülői munkaközössége és mintegy 600 tanulója megdöbbenve és elkeseredve értesült erről – írja kétségbeesett közleményében a zeneiskola vezetője, Szemendri Gábor.

Erzsébetváros korábbi fideszes polgármestere, Vattamány Zsolt lapunknak azt mondta, a szóban forgó épület felújításáról 2017-ben született döntés, melyet a jelenlegi városvezetés három alpolgármestere, Kispál Tibor, Ujvári-Kövér Mónika és Szűcs Balázs is támogatott. Utóbbi kifejezetten élére állt a kezdeményezésnek. A rekonstrukció épp a 2019-es önkormányzati választás után fejeződött be, Kis Tünde, a zeneiskola korábbi vezetője koncepciója szerint. Az ajtók és ablakok erősített hangszigetelést kaptak, a próbatermeket is a zenei igények szerint alakították ki.

A több tízmilliárd forintos költségvetéssel rendelkező kerület megengedheti magának, hogy a tankerületi központ által felügyelt intézménynek ingyenes használatába adja az ingatlant, fogalmazott Vattamány Zsolt, hozzátéve, hogy Erzsébetvárosnak egyenesen kötelessége a Molnár Antal Zeneiskolában folyó zenei nevelés ilyen jellegű támogatása.

Az intézmény már régóta keresi az oktatási munkájához jobban illeszkedő otthonát, hisz jelenleg saját épület nélkül, bérházi lakásokban, méltatlan körülmények között, nyolc különböző telephelyen végzi a legfiatalabbak zenei oktatását. Niedermüller Péter polgármester február 8-án az iskolát fenntartó Belső-pesti Tankerületi Központ vezetőjével már egyeztetett. Abban maradtak, hogy a Molnár Antal Zeneiskola útmutatása alapján az önkormányzat keres egy olyan épületet, amelyben az iskola méltó körülmények között működhet tovább. A tankerület vezetője ezt a megoldást elfogadhatónak találta, a zeneiskola vezetése azonban a felvetésre még nem reagált.

A FreeSZFE Egyesület felvette a kapcsolatot a Molnár Antal Zeneiskola vezetőivel, s bár jelen pillanatban nem látnak lehetőséget a zeneiskola helyzetének megoldásában való szerepvállalásra, szolidaritásukat fejezték ki.