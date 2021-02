Csernus Imre újra műsort vezet

Az ismert pszichiáter új műsora kevesebb mint két hét múlva lesz látható először, és élőben, internetes műsorként sugározzák majd a 168.hu-n, ahol egyébként több más műsor elindításának előkészítése is zajlik – közölte a Media1.

Azt írják, hogy a pszichiáter már meg is egyezett Milkovics Pállal, a 168 Óra tulajdonosával, illetve a Brit Mediával, hogy ő is élő, látható és interaktív műsort indít. Hozzáteszik, hogy a munka előkészítését már el is kezdték, és a Doktor Csernus című műsor első adása február 23-án, 16:30-kor már képernyőre is kerül. Ezt követően minden héten kedden lesz látható.

Úgy tudják továbbá, hogy a pszichiáter új műsora Facebookon és YouTube-on is látható lesz, és élőben beszélget majd a betelefonálókkal, illetve válaszol e-mailben feltett kérdésekre is.