Áradás miatt nem közlekedik több komp a Tiszán

Nem várható további jelentős áradás a Tisza felső szakaszán, közölte a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján. A Tisza kárpátaljai szakasza apad.

Az árhullám jelenleg Vásárosnamény térségében tetőzik hosszan, lejjebb tovább árad.

A vízszintek az I. fokú készültségi szint tartományában vannak.

A Szamos és a Túr felső szakasza is árad. A Kraszna felső szakaszának vízszintje is emelkedik. A jelentős csapadék miatt áradás indult a Lónyay-főcsatornán is. A belvíz alatt álló terület nagysága növekedett, már csaknem 12 500 hektár van víz alatt a Felső-Tisza vidékén.

A Tisza felső szakaszán több helyen, például Tiszatardos és Tiszalök között a magas vízállás miatt szünetel az átkelés, jelezte az Útinform.

A folyó középső szakaszán, Nagyrév és Tiszabög között szintén az áradás miatt nincs kompközlekedés. Azt írták: a Tisza vízszintjének az emelkedése miatt sorra állnak le a kompok, bizonytalan az átkelés, érdemes a Tisza-hidak felé kerülni.

A Sajó áradása miatt több útszakaszt is lezártak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, például Tiszaújvárosba csak 40 kilométeres kerülővel lehet eljutni.