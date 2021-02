A fürdőalkalmazottak javának megmaradt az állása

Boros László Attila, a Magyar Fürdőszövetség elnöke arra hívta fel a figyelmünket, hogy a hazai turizmust a köznyelv hajlamos a szállodákkal és éttermekkel azonosítani, de ennél több ága van a szektornak, ilyenek például a fürdők, melyek az egyik fontos motorját jelentik az iparágnak.

– mondta az Indexnek a fürdőszövetség vezetője.

Az ilyen létesítmények a novemberben bejelentett járványügyi intézkedések óta nem nyithatnak ki, Boros László Attila kérdésünkre ezt úgy kommentálta, hogy

A munkavállalók ilyen arányú megtartását azért is gondolja nagy dolognak, mert elmondása alapján a fürdők „hófehér” foglalkoztatók, dolgozóik annyi időre és akkora bérre vannak bejelentve, amennyi a valóság.

Ezzel kapcsolatban azt is hozzátette, hogy a fürdőüzemeltetés speciális tudást igénylő ágazat, ezért nagy értéket jelentenek a szakemberek.

A fürdők jellemzően önkormányzati tulajdonban vannak, a magánkézben lévők a kkv-knak indított Széchenyi Turisztikai Kártya hitellehetőségét tudták igénybe venni. A legnagyobb költségtétel a bér, ezért jelentett nagy segítséget a bértámogatási program, és fontos eszköz a járulékmentesség is

– fejtette ki a fürdőszövetség elnöke.

A szervezet a közelmúltban zárt le egy felmérést, ami a 2020-as évről szólt, Boros László Attila az Indexszel ismertetett néhány fontos adatot ebből:

A legnagyobb nehézséget a mostani időszakban a fürdőházak fenntartása jelenti, mert ezek a létesítmények még üzemszünet idején is költségesek, a légkezelést és az épületek fűtését sem állíthatják le teljesen, mert visszafordíthatatlan károkat okozna. Sok helyen olyan magas ásványianyag-tartalmú gyógyvizekkel dolgoznak, hogy a vízgépészeti rendszereket is működtetni kell, hogy megelőzzék a hálózatok károsodását.

Boros László Attila egy olyan fürdőről hallott, amely a fizetésképtelenség határára került, de nem tud csődökről:

Minden nehézség ellenére a csőd eddig nem volt jellemző ebben a szektorban, de mindenhol külső forrást kellett bevonni a finanszírozásba, ez leginkább banki forrásból vagy tulajdonosi hozzájárulásból történt. Ahol megtehették, az önkormányzatok is segítettek, néhány esetben állami hozzájárulásról is tudunk. Az azonban nyilvánvaló, hogy az utolsó tartalékaikat is felélték a fürdőüzemeltetők.