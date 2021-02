Müller Cecília: Közösségi terjedésnek indult a koronavírus új mutánsa

A járvány továbbra is zajlik – állapította meg Müller Cecília az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Az új fertőzöttek száma enyhén növekszik – folytatta, hozzátéve, hogy az elmúlt 24 órában 1860 újabb fertőzöttet találtak, ezzel 383 735 főre nőtt a járvány kezdete óta a beazonosítottak száma Magyarországon.

Az országos tisztifőorvos szerint ez a szám „kicsit aggasztó”, és az is aggodalomra ad okot, hogy a környező országokban is emelkedik a fertőzöttek száma. Szerinte ebben nagy szerepe lehet az új mutáns vírusok megjelenése. Elmondta, hogy a brit mutánst kimutatták már hazánkban is, de a brazil és a dél-afrikai mutánst még nem azonosították. Néhány napja ugyan 33 fertőzöttek találtak, akiknél valamelyik a brit mutánst mutatták ki, pénteken ez a szám 69-re emelkedett.

Ezeknek a személyeknek, mint mondta, csak egy része függ össze utazással, Németországból, Ukrajnából, Nigériából tértek haza, majd továbbfertőztek a közvetlen környezetükben.

A koronavírus új mutánsa közösségi terjedésnek indult

– jelentette ki Müller Cecília, aki arról is beszélt, hogy csütörtökön 16 ezer főt oltottak be a háziorvosoknál első adagos vakcinával, az AstraZeneca vakcináját használták, de jövő héten már emellett Pfizer vakcinával is fognak oltani. Az idősotthonokban a Moderna vakcinájával és második körös vakcinákkal is oltottak.

Pénteken kezdődik az oltás a Szputnyik V vakcinával. 560 fővárosi praxis orvosa, fejenként 5 főnek adja be majd a védőoltást. 2800 darab Szputnyik V áll rendelkezésre első körben.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília

A Szputnyik V-t 18 év fölött bárki megkaphatja, vajdasági magyarokat nagy számban, különösebb mellékhatás nélkül oltották már be ezzel a vakcinával – ismertette az országos tisztifőorvos, hozzátéve, hogy bizonyos krónikus megbetegedések esetén kellő elővigyázatossággal kell beadni a vakcinát, ezeknél a betegségcsoportoknál nem alkalmazzák a vakcinát. Korhatár viszont nincs erre a vakcinára. Müller Cecília azt is mondta, hogy az oltási sorban most a 70-75 évesek jönnek.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a bentlakásos intézményekben nagyon sok fertőzés van, a halálozások körülbelül 40 százaléka ilyen otthonokból kerül ki. Aláhúzta, hogy számos megelőző intézkedés történt, de a második hullámban ennek ellenére is komoly károkat okozott a megbetegedés. Leszögezte, a bentlakásos otthonok dolgozóinak és bentlakóinak számottevő részét már beoltották.

Már kilábalunk a járványból, meg tudjuk menteni a közösségeinket, az időseket, akik ilyen intézményekben laknak

– mondta Müller Cecília. Kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy a várandós nőknek egyik oltóanyagot sem ajánlják, később viszont várhatóan ez változni fog. Akik várandóságot terveznek, arra kéri őket, hogy a második adag beadása utánra tervezzék a várandóságot. Nekik kifejezetten javasolt a vakcina.

Még mindig van olyan, aki nem hordja a maszkot

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, még mindig találtak 128 maszk nélküli embert a rendőrök csütörtökön. 45 olyan emberrel szemben is kellett intézkedni, akik boltokban, kereskedelmi helyeken nem viseltek maszkot. Beszámolt arról, hogy a Hajdú-Bihar megyei Kabán a rendőrök

egy italboltban 6 maszktalan emberre csaptak le. Pénzbüntetéssel sújtották őket, a boltot fél évre bezárták, az üzemeltetővel szemben közigazgatási eljárás indult.

Beszámolt arról is, hogy újra 8 ezer fölötti karantén-ellenőrzést végeztek a rendőrök egy nap alatt, mobilon közben 2105 embert tudnak „követni”. Kiss Róbert aláhúzta, a határokon rend van, mindössze Csanádpalotán kell 2 órát várni, de ott is csak a teherforgalomnak.