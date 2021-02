Orbán Viktor: Húsvétig mindenkit beolthatnak, aki regisztrált

Ez a koronavírus-járvány második hullámának a 94. napja. Meg vagyunk gyötörve rendesen – indította Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott hagyományos, péntek reggeli interjúját.

Jó hír – részletezte a miniszterelnök –, hogy 310 488 embert legalább egyszer már beoltottak, még 383 ezer igazoltan átesett a fertőzésen, tehát összesen körülbelül 700 ezer védett ember van Magyarországon. Rossz hír viszont – folytatta –, hogy

a fertőzések száma emelkedik, 1860 új fertőzött volt reggel, és 99-en haltak meg. 3828-an vannak kórházban, és 299-en vannak lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy be kell tartani a szabályokat. Az utóbbi néhány nap az egész Európai Unióban kedvező tendenciák megfordulását jelezte. Egyértelmű igazolt válasz ennek okára nincs, a szakemberek azt gondolják, hogy a vírus brit változata erőteljesebben van jelen Magyarországon – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a magyar válságkezelés két tudáson alapul. Az egyik az orvosi, szakértői, tudományos tudás, a másik a tapasztalat, hogy az emberek mit akarnak, és ezt a kettőt kell politikai döntéssé kombinálni. Ebből ő azt látja, hogy

nem kell további szigorításokat bevezetni.

Arról is beszélt, hogy ha még több vakcinát sikerül szereznie Magyarországnak, a beoltottsággal együtt járó védettség megfékezi a járvány további terjedését, ezt követően pedig a beoltott emberek és a fertőzöttek számát kell nézni.

Az oltási táblázat tanúsága szerint, ha a kínai vakcinával is elkezdenek oltani Magyarországon, akkor minden olyan ember, aki eddig regisztrált, húsvétig meg is kapja a vakcinát.

Ez több mint kétmillió embert jelent, vagyis ha a magyar oltási tervet összevetjük az európai helyzettel, akkor május végére 3,5 millióval több embert tud beoltani Magyarország egy ugyanilyen méretű EU-tagországhoz képest – fűzte hozzá a miniszterelnök.

Megjegyezte, hogy a vakcinabeszerzéseket továbbra is folytatni kell, hiszen a gyártók óvatosan hat hónapot mondanak az oltás védőképességéről. „Nekünk fel kell készülni arra, hogy 6–7–8 hónap után újra be kell az oltani az embereket, ezért a vakcinabeszerzéseket folytatni kell” – szögezte le.

Ha százezer vakcina leesik egy teherautóról, ott kell lennie egy magyar portyázónak, aki elkapja

– jegyezte meg Orbán Viktor.

A vakcina lekötésekről azt mondta, hogy az Európai Unió kedvező áron jó üzleti konstrukciókat hozott létre, viszont az idővel baj van, ott mutat gyengeséget az EU rendszere, és ezért kellett Magyarországnak vakcinát szerezni Oroszországból és Kínából.

Mindennap meghal 100 ember, nem lehet várni; aki időt nyer, életet nyer, aki vesztegeti az idejét, életeket veszít

– hangsúlyozta, és hozzáfűzte, hogy szerinte „jó remény” van arra, hogy fel tudják szabadítani a kínai kontingenseket.

Miért gondoljuk, hogy európaiak okosabbak lennének, mint mi? A magyar népegészségügyi vizsgálatban jobban bízom, mint az Európai Unióéban. A mi szakembereink világszínvonalúak. Engem megnyugtat, amit a magyar szakemberek mondani, nekem nem kell az amerikai jóváhagyás. Saját magunkban kell bízni, Müller Cecíliában kell bízni, a professzorokban kell bízni. Minden egyes várakozással elveszítünk napi száz embert, úgyhogy én nem várok

– fejtette ki.

Orbán Viktor egyébként reméli, hogy a koronavírus-járványról szóló nemzeti konzultáció sikeres lesz. Ez ugyanazon az online felületen zajlik, mint ahol a vakcinaregisztráció, ugyanis most nincs idő leveleket küldeni. A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a konzultáción. A folyamatosan zajló oltakozásról azt mondta, azok jól haladnak, bár eleinte voltak kisebb technikai nehézségek, most félóránként hat embert hívnak be, és ha mindenki pontosan érkezik, a terv szerint lehet haladni. Hozzáfűzte, jelenleg több mint 7000 oltóponton lehet megkapni a vakcinát.

Ami az igazolványokat illeti, Orbán Viktor azt mondta, tegyük meg az előkészületeket; erre vonatkozó kérdés lesz a konzultációban is. Három csoport van: oltottak, átesettek és a nem átesettek, akiknek van antitestjük. Utóbbiakról a miniszterelnök azt mondta, az lenne a korrekt, ha meg tudnák oldani, hogy ők is felkerülhessenek a védett személyek listájára.

A konzultációnál meglátjuk, hogy az emberek mit gondolnak. Nincs annál izgalmasabb, amikor az ember a saját fajtájáról visszajelzést kap

– fogalmazott.