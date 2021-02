Újabb bűnügyben merült fel a budapesti vizes vb fő szervezőjének neve

Balogh Sándor, a budapesti vizes vb egykori gazdasági igazgatója – aki ellen már 2019 óta nyomozás folyik – most egy újabb bűnügyben vált gyanúsítottá – írja a Napi.hu.

A Blikk információi szerint az üzletember most amiatt kompromittálódott, hogy a cégei érintettek lehetnek egy olyan németországi piramisjátékban,

amely több ezer embernek okozott mintegy 90 millió eurónyi kárt.

Balogh Sándort a magyar rendőrség is körözi már hosszú ideje, több száz millió forintos adócsalás és befolyásvásárlás bűncselekmények gyanúja miatt. A rendőrség elől azonban sikerült – vélhetőleg – Dubajba szöknie, így egyelőre nem sikerült bíróság elé állítaniuk.

Az üzletember a budapesti vizes vb-t szervező állami Bp2017 Kft. ügyvezető-helyettese, gazdasági igazgatója volt ezt megelőzően, valamint a Magyar Afrika Társaság alapító elnökeként is működött. Emellett az Orbán-kormány nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszterének, Mager Andreának az első férje volt.

Az EN Storage-ügyben – amelyben most Balogh neve is felmerült – a német hatóságok már hosszú ideje nyomoznak, a bűnügyben több embert is letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. Az EN Storage GmbH nevű cég azáltal követett el csalást, hogy a befektetőinek azt ígérte: az általuk befolyó összegekből számítástechnikai eszközöket vesznek majd, és azokat bérbe adva fognak rendszeres profitot termelni számukra.

Ezzel szemben viszont a gyakorlatban semmit sem vásároltak, csupán átjátszották a befolyó pénzösszegeket máshova.

Az EN Storage GmbH egyetlen bevételi forrását a befektetőktől megszerzett összegek jelentették 2015 végéig, 2016 elejéig. A befolyt pénzből S. Iván mintegy 4,7 millió eurót továbbított egy, a GmbH-hoz visszavezető fizetési körbe, körülbelül 5,7 millió eurót pedig a Balogh Sándor által irányított hálózatnak küldött tovább.

Azt viszont mindmáig nem tudni, hogy a csalással elnyert összegek onnan milyen számlára kerültek át, ugyanis a többi elítéltnél ezek egyelőre nem kerültek elő.