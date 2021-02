Gyurcsány Ferenc: Elveszett a bizalom, pokolian nehéz az élet

Ha most filmet néznénk akkor igazi drámai, krimibe illő jelenetek szemtanúi lehetnénk.

– kezdte beszédét online évértékelőjén Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. A politikus elmondta: a tavaly „a vírus inkább győzelemre állt és mi védekeztünk", ezen kellene most fordítani.

Gyurcsány szerint sok új képességet megtanultak az emberek a karantén idején, az emberi kapcsolatokat viszont nélkülözniük kellett.

Pokolian nehéz az élet, bezártak vagyunk, nagyon frusztráltak és hiányoznak a többiek

– fejtette ki, hozzátéve: a járvány alatt a kölcsönös bizalom is elveszett, és fontos, hogy ez idővel visszatérjen.

Állítása szerint a válság rámutatott arra is, hogy a nemzetközi együttműködés egyre fontosabbá válik a világban.

Hogy a csudába kell ezt jól kezelni?

– tette fel a kérdést a járványra vonatkozóan, majd kifejtette: véleménye szerint a járványügyet illetően is van helye a politikai vitáknak.

Van-e nagyobb közügy, mint egy globális pandémia?

– kérdezte újfent költőien.

Gyurcsány Ferenc szerint emiatt nem jelent problémát az, ha valaki a kormány felelősségét vitatja a védekezés tekintetében. Hozzátette: ha a védekezés nemzeti ügy, akkor az erre vonatkozó adatokat is közzé kell tenni.

Mi gyermekei vagyunk a hazának, de nem vagyunk gyermekei a kormánynak, és nem kezelhet bennünket gyermekként

– vélte a DK elnöke, hozzátéve: ha a kormány nem tekinti az embereket partnerként, akkor tényleg biztos, hogy ellenkező oldalakon állnak.

Állítása szerint egy hamis mítosz dőlt le a Fidesz járványkezelésével.

Na most azt derült ki, hogy ezek nem tudnak kormányozni. Tartanak egy kaszárnyafegyelmet [...], választanuk maguknak ellenséget [...] és közben az ország valóságos működtetése elmarad.

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Állítása szerint azért sem sikerült jól küzdenie most a kormánynak, mert most nem egy általuk választott ellenséggel kellett megvívniuk.

Elszoktak attól, hogy valóságos problémákra valóságos válaszokat adjanak, és amikor most erre lett volna szükség, elbuktak.

A vakcinákról beszélve a politikus elmondta: a felelős magatartás az oltakozás, mind az egyén, mind a közösség szempontjából. Ugyanakkor elmondta, hogy az nem mindegy, miként engedélyezik a vakcinákat és ki ajánlja azokat.

Olyan vakcinával engedjék magukat beoltani, amelyet az európai szakhatóság engedélyezett. Ne azzal, amit a magyar külügyminiszter engedélyezett, mert ha jól tudom, akkor neki ilyen tudása nincs.

– mondta.

A szabad szellem terepei

Gyurcsány Ferenc beszédében kitért az oktatásra, az egyetemek működésére is Magyarországon.

Az egyetemek még mindig a szabad szellem terepei. A kormányfő nem szereti ezt, ő a szellemi kaszárnyát szereti

– mondta, majd több nevet (Makovecz Imre, David [helyesen: Roger] Scruton, Sinkovits Imre, Zsigmond Vilmos) is elsorolt, akik az egyetemeken küzdöttek az elnyomó hatalom ellen.

Azaz a kormányfő érti a szabad szellem mivoltát, csak azt nem szereti, ha ez a szabad szellem elleni szól

– mondta, hozzátéve: ezt a szellemi polgárháborút meg kell vívni".

A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy a 20. század szerinte már befejeződött, de valójában a 21. század még nem kezdődött el.

Mindaz amit a jövő jelent, nem érkezett meg a mindennapjainkba [...], hanem ott vagyunk a múlt vitáinak kereszttüzében

– mondta, hozzátéve: közben előttünk áll „egy új világnak mindenfajta eleme" a robotikától a globális kihívásokig. Példaként hozta fel azt is, hogy a digitális oktatás is csak a járvány következtében lett bevezetve.

Azzal vádolom ezt a kormányt, hogy a jövő építése a múlt fogságában él

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Éles különbség

Állítása szerint olyan Magyarországot kell közösen teremteni, amely sikeres és a jövőre fókuszál, nem pedig a múltra. Állítása szerint ezen a ponton éles különbség választja el „a két oldalt".

Kifejtette továbbá, hogy a jobboldal szerint a nemzeti közösség a legfontosabb politikai egység. Ugyanakkor az erre való hivatkozással nem lehet lopni és urizálni.

Azt gondolom, hogy a hazaszeretet egyébként magasztos fogalmával akarják elpalástolni ezeket a bűnöket

– vélekedett a DK elnöke.

Gyurcsány Ferenc szerint a mai kormány a közösséget összekeveri a saját hatalmi igényével. „Ez elfogadhatatlan" – mondta.

Az egyéni szabadságról beszélve arra is kitért, hogy a közhatalomnak nincs joga meghatározni azt, hogy „ki, kit, hogyan szeret".

Foglalkozzatok a saját családotokkal, a miénkkel majd mi foglalkozunk

– üzente a politikus.

Gyurcsány Ferenc azt is hangsúlyozta, hogy a magyar kormánypárt jó kapcsolatokat ápol a lengyel kormánypárttal, amely európai szinten is szigorú abortusztörvényt vezetett be. Állítása szerint a lengyelek eljárása összeegyeztethetetlen a keresztényi szeretettel, és hosszútávon ahhoz fog vezetni, hogy az egyházak templomai „üresen fognak kongani".

Irgalmatlanok és végtelenül dogmatikusak saját, szerintem egyébként istentelen megfontolásuk fenntartásában.

– vélekedett, hozzátéve: az ortodox kereszténységet képviselő Vlagyimir Putyin eközben ugyancsak arra törekedett, hogy megmérgeztesse ellenfelét, Alekszej Navalnijt.

Orbán rendszerének hazafias, demokratikus, európai ellenzéke

A politikus ezt követően arról beszélt, hogy nem lehet egyik oldalról azt állítani, hogy a nemzet erkölcsi kérdés, másrészről pedig azt mondani, hogy más államokkal való kapcsolatunkat kizárólag a gazdaság határozza meg – utalva ezzel vélhetően a Kínával meglévő kapcsolatra.

Állítása szerint az utóbbi időszak leginkább pozitív fejleménye az, hogy

megszületett Orbán rendszerének hazafias, demokratikus, európai ellenzéke. Ez politikatörténeti jelentőséggel bír

– vélte, hozzátéve: nem egyik vagy másik párt vagy politikus teremtette meg ezt az egységet,hanem mindenki szép lassan felismerte a „hazafias kötelességét".

Állítása szerint az ellenzékiek „vigyáznak egymásra", ezért sem voltak az utóbbi időben komoly botrányok, nézeteltérések az összefogáson belül.

Iszonyatos munka fog ránk várni

– mondta a jövő vonatkozásában, hozzátéve, hogy sok alázatra is szükségük lesz.

Állítása szerint amióta csak a Demokratikus Koalíció létezik, azóta ellenszélben kényszerültek működni. „Egy irányba mentünk, mert soha érdemi politikai irányváltást a Demokratikus Koalíció nem követett el" – mondta, hozzátéve: a Demokratikus Koalíció sohasem kötött alkut a Fidesszel.

Örül Bidennek

Gyurcsány Ferenc szerint a nehézségek mellett reményt is hozott a 2020-as év. Ezek közül a legnagyobb örömöt számára Joe Biden győzelme jelentette Amerikában.

Én borzasztónak éltem meg az előző kormányzást

– fejtette ki a Trump-adminisztrációról beszélve, majd hozzátette: mindazt, amit Amerikáról eddig gondol, az ez alatt a négy év alatt megrendült benne.

Gyurcsány szerint az Orbán-kormány jellemzője a „nemzeti sértődés" , ez alkotja politikájuk talapzatát.

Ebből nem lesz erős nemzet. Le kell vetkőzni ezt a fajta sértettséget, azt tudom Önöknek mondani

– vélekedett Gyurcsány Ferenc.

Hozzátette: azt kívánja Magyarországnak, hogy olyan jövőt válasszon, amelyben sikeres tud lenni és adjon erőt a demokratikus ellenzéknek, készülődjön a jövő évi választásra

Azt tudjuk Önöknek mondani, hogy egy jobb országot fogunk teremteni: normalitást, életet, elfogadást. Könnyebb lesz itthon lenni a hazában. Hazafias, európai kormányunk lesz. Önök segítenek-e? – zárta beszédét.