Kósa Lajos ellentmondásba keveredett feleségével

A Blikk szerint ellentmondásba került Kósa Lajos és a felesége, hogy terveztek-e találkozót a német pénzügyminiszterrel és a csengeri örökösnővel.

Juhász Péter korábbi önkormányzati képviselő a saját közösségi csatornáján arról beszélt, hogy

Kósa Lajos hazudott, amikor azt mondta, semmit nem tett a csengeri örökösnő által ígért pénz megkapása érdekében.

A birtokába jutott rendőrségi tanúvallomás alapján, amelyből részleteket olvasott fel, kiderül, hogy 2013 tavaszának környékén a csengeri örökösnő néven ismert Sz. Gáborné Németországba hívta Kósa Lajost, hogy Wolfgang Schäuble német szövetségi pénzügyminiszterrel tárgyaljon valamilyen ügyvéd közbenjárásával.

Kósa Lajos felesége viszont ellentmondásba került ennek kapcsán a férjével, aki a tervezett találkozókat tagadta a Blikk megkeresésére. A politikus felesége a rendőrségi tanúvallomásban azonban elmondta, férje megkérte, tartson vele a találkozóra, és segítsen neki németül tolmácsolni.

Végül az utat a találkozó előtt egy-két nappal „lemondta” a német pénzügyminiszter, és erről Sz. Gáborné értesítette Kósa Lajost is. Az eset után még két időpontot szerveztek, ám Kósa Lajos feleségének – a tanúvallomása szerint – kezdett gyanús lenni a történet, és két lemondott út után a harmadik időpont-egyeztetésnél jelezte, hogy nem kíván részt venni ebben a jövőben.

Kósa Lajos a rendőrségi vallomásában annyit említett meg, hogy Sz. Gáborné Németországba és Svájcba hívta, ám a német útra sosem került sor. Azt is elmondta, hogy a csengeri örökösnő azt mondta neki, majd a német pénzügyminiszter lánya fogja hívni telefonon. Ez meg is történt, ám néhány mondat után megszakadt a vonal.

A Blikk megkérdezte Kósa Lajost a találkozó céljáról. A politikus először csak annyit mondott, hogy nincs információja a német kormányok programszervezőiről. Majd hozzátette,

a magam részéről első kézből tájékoztatom: minden nagyrabecsülésem ellenére nem terveztem találkozót Schäuble úrral, s talán ez is lehet az oka annak, hogy nem volt szerencsém találkozni vele.

A videófelvétel szerint a politikus a tanúvallomásában is tagadta, hogy ajándékokat fogadt volna el Sz. Gábornétól, annak ellenére, hogy a nyomozók olyan dokumentumokat mutattak neki, amelyeken szerepel az aláírása, és amelyekben nyilatkozik arról, hogy ajándékokat fogad el az örökösnőtől. Bár ezek sosem voltak igaziak.

Kósa Lajos édesanyja is tagadta, hogy bármikor is ajándékokat kapott volna Sz. Gábornétól, noha a nyomozóknál lévő dokumentumokon az ő adatai is szerepelnek. Azt sem tudta, hogy személyes adatai hogyan kerülhettek az általa sosem látott ügyvédhez és közjegyzőhöz.