Emberi maradványokat láttak egy feltöltött szigetszentmiklósi telken

Ismeretlen eredetű, emberi csontokat is tartalmazó földdel töltik fel a talajt egy szigetszentmiklósi építkezésen – írja a 444. A portál szerint a környék lakói már évek óta sérelmezik azt, hogy a szigetszentmiklósi Lakihegyen található egyik telken folyó munkák megzavarják a nyugalmukat.

Az építkezés miatt már nagyon sok fát kivágtak, ráadásul gyakran érkeznek teherautók, amelyek a terület feltöltéséhez hoznak anyagot.

Azt, hogy a telek tulajdona honnan és milyen földet hoz a feltöltéshez, még a város polgármestere sem tudja.

AMI LEGFŐKÉPP AZÉRT PROBLÉMÁS, MERT A HELYIEK EGYRE GYAKRABBAN látnak EMBERI CSONTOKRA EMLÉKEZTETŐ MARADVÁNYOKAT A TÖRMELÉKBEN.

A lap egyik olvasója erről fotókat is küldött a szerkesztőségnek. Az ügyben a polgármester emiatt már feljelentést is tett a rendőrségen. Nagy János azt is megjegyezte, hogy a környéken nem szüntettek meg semmilyen temetőt mostanság, és olyan földet sem termeltek ki, amiből efféle maradványok előkerülhettek volna.

A portál azt a tájékoztatást kapta a rendőrségtől, hogy közigazgatási eljárás keretében jelenleg is vizsgálják az ügyet.