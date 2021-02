Januártól a Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár főz a budai várban található Karmelita kolostorban, miután közös megegyezéssel megszüntette a szerződését a híres étterem, a Gundel és a Miniszterelnökség.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ megerősítette, hogy kik üzemeltetik a Gundel helyett a menzát a karmelitában.

A magyaros ízeket kedvelő miniszterelnök, Orbán Viktor is rendszeresen fogyaszthat a konyhán készülő ételekből. Úgy tudni, a Miniszterelnökségen mindenki elégedett a menüvel.

A Blikk arról is beszámolt, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba. Ilyen esetekben a Terrorelhárítási Központ csapatának élelmiszer-biztonsági szakemberei az ételek beszerzését és elkészítését is ellenőrzik.