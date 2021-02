Tiborcz Eszter a Velencei-tónál alapított céget

Már az év első napja is dolgosan telt Tiborcz István nővérének, Eszternek, ugyanis 2021 január elsején, Rekettyés-Agro Kft. néven alapított új agrárcéget – írja a 24.hu. Hozzáteszik, a minimális, 3 millió forintos alaptőkével létrehozott cég székhelye a Velencei-tótól két kilométerre lévő Nadapon található.

Írnak arról is, hogy a cégnek egyelőre nincs bejegyzett telephelye, viszont fő profilja gabonafélék – (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag – termesztése lesz, illetve emellett szarvasmarha-és egyéb állatok tenyésztése is szerepel a tevékenységi körök között. A cég alapítója és ügyvezetője is Tiborcz Eszter.

A lap írásban megkereste Tiborcz Esztert azzal kapcsolatban, hogy tervei szerint mely földterületeken milyen tevékenységet végez majd új cége, illetve szándékában áll-e uniós vagy államháztartási finanszírozású pályázatokon részt venni, de levelükre a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.