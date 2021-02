Sárváron különösen sok pénzbe kerül a vécéépítés. A Vas megyei városban ugyanis négyzetméterenként sikerült egymillió forintért felújítani egyet. Erre Hadházy Ákos hívta fel a publikum figyelmét. Az ellenzéki országgyűlési képviselő mint azt írja, azt hitte, az atkári piac vécéjének árát nehéz lesz felülírni, ott ugyanis négyzetméterenként 500 ezer forintba került a felújítás.

A nyilvános mosdó felújításával kapcsolatos észrevételt a Mindenki Sárvárért nevű Facebook-oldal juttatta el Hadházy Ákoshoz. Az eredeti Facebook-posztban, amelyet még 2020 december 12-én írtak, az is olvasható, hogy a városnak 2019-ben 1,85 milliárd forintos adóbevétele volt.

A bejegyzés írója arról is panaszkodott, hogy a városvezetésen kívül senki nem szólhat bele a pénzek elköltésébe, valamint, hogy a hivatali dolgozóktól csak engedéllyel lehet információhoz jutni, akik a megkeresésre csak hetekkel később válaszolnak. Megjegyzi azt is, hogy önkormányzati forrásból a Csónakázó-tónál lévő nyilvános vécét is felújították. Az erre szánt összeg januárban még bruttó 12 millió forint volt, szeptemberre már 19 millió forint lett.