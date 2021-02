Az ELTE lett a legjobb magyar egyetem a U.S News rangsorában

A magyar felsőoktatási intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) érte el a legjobb helyezést a U.S News & World Report legújabb rangsorában, az egyetem a 414. helyre került, az európai intézmények között pedig 182. lett.

Az ELTE által szerdán az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a rangsor ezúttal 86 ország felsőoktatási intézményeinek eredményeit értékeli.

A magyar egyetemek közül a listán az ELTE után a Semmelweis és a Debreceni Egyetem következik, mindketten a 672. helyen - írták.

A szakterületi rangsorokban az ELTE öt tudományterületen szerepel:

űrtudományból a 155.,

fizikából a 226.,

pszichológiából a 230.,

élő természettudományokból a 445.,

kémiából az 543. helyre került.

A fizika, élő természettudomány, űrtudomány és pszichológia területén is a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény az ELTE.

A U.S. News & World Report módszertanában nagy szerep jut a tudományos teljesítménynek, a 13 indikátor között szerepel például a publikációk és könyvek száma, a hivatkozások száma, a nemzetközi együttműködések és az intézmény hírneve is. A globális rangsorban a legjobb tízbe ezúttal is amerikai és angol egyetemek kerültek be, a Harvard megőrizte első helyét - közölték.