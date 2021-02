A szóvivő az Index érdeklődésére közölte, az átmeneti zárva tartás rendkívüli dolog az állatkert életében, hiszen normál körülmények között azon kevés intézmény közé tartozik, amely az év minden napján nyitva szokott lenni.

A fővárosi állatkert tavaly az év harmadában – március 15-től május 19-ig, november 11-től december 31-ig – egyáltalán nem fogadhatott látogatókat, és az év többi részében is – az év első tíz hetét kivéve – csak bizonyos korlátozások, elővigyázatossági intézkedések mellett. Az idei év eddig eltelt időszakában mindvégig zárva voltak.

Olyan nap, amikor egyáltalán nem nyitottak ki, 2020. március 15-e előtt utoljára 1994-ben volt. A megelőző időszakban ugyanis az volt a szokás, hogy szezonon kívül, ősz derekától kora tavaszig heti egy napon zárva tartottak. Arra, hogy a fővárosi állatkert több hónapon át zárva tartson, utoljára 1944-1945 fordulóján, Budapest világháborús ostromakor volt példa.

Az állatok is reagálnak a látogatási tilalomra

Bár az állatkert jelenleg nem látogatható, a bezárt kapuk mögött továbbra is működik.

Állatainkról és növényeinkről ugyanazon a magas színvonalon gondoskodunk, mint máskor, és mindenben arra törekszünk, hogy lehetőleg ne is nagyon érzékeljenek semmit ezekből a rendkívüli időkből

– fogalmazott Hanga Zoltán.

Arról is beszámolt, hogy az állatokról való gondoskodás, a velük való foglalkozás, illetve a takarmányozásuk is ugyanolyan, mint máskor, így az egyedüli tényező, ami változott az életükben, az az, hogy a szokásostól eltérően most nem látnak látogatókat maguk körül a kert sétaútjain. A szóvivő szerint erre különbözőképpen reagálnak.

Vannak állatok, amelyeknek a viselkedéséből látszik, hogy kissé elszoktak a látogatóktól. Ilyenek például az oroszlánok, de a zsiráfok is

– ismertette Hanga Zoltán.

Őket fokozatosan szoktatják majd vissza a közönség jelenlétéhez, ahogy ez tavaly májusban is történt.

Más állatok viselkedése arról árulkodik, hogy kifejezetten hiányolják a közönséget. Az oroszlánfókák, vagy épp a páviánok például így vannak ezzel

– tette hozzá a szóvivő.

Gyanús esetben az állatokat is tesztelhetik

Az állatokról való gondoskodás része a koronavírustól való védelem is. Hanga Zoltán rámutatott: arról kevés az adat, hogy az emberiségnek most nagy gondot okozó koronavírus az állatokat mennyire tudja megbetegíteni, néhány elszigetelt esetről lehet tudni (nagymacskák a bronxi Állatkertben, gorilla San Diegoban), de már ezek ismertté válása előtt a Fővárosi Állat- és Növénykert elrendelt bizonyos intézkedéseket az állatainak a védelmében.

Koronavírus gyanús esetet állatainknál nem tapasztaltunk, de ha mégis előfordulna, arra van egy nemzetközi protokoll, és indokolt esetben tesztelni is tudjuk őket

– tájékoztatott Hanga Zoltán.

Az állatkert munkatársainak a védelme érdekében is számos intézkedést vezettek be az elmúlt időszakban (pl. távmunka bizonyos munkakörökben, időbeli vagy térbeli csoportbontás).

Teendő most is sok van, senki munkája nem vált feleslegessé, és minden munkatársunk tudására továbbra is szükség van. Így elbocsátásra sem került sor

– erősítette meg a szóvivő.

Honnan van anyagi forrás?

A látogatók hiánya miatt csökkentek az állatkert bevételei, ugyanakkor a fenntartó Fővárosi Önkormányzat nem hagyta magára az intézményt. A kormány is külön forrást biztosít a számukra a rendkívüli helyzetre való tekintettel, ahogy a Magyar Állatkertek Szövetsége minden más tagjának is.

Emellett a kiadások oldalán is bevezettek bizonyos intézkedéseket, rangsorolva a szükséges kiadásokat:

melyek azok, amelyek a zárva tartás alatti zavartalan működéshez elengedhetetlenek,

és melyek azok, amelyek szintén fontosak ugyan, de ésszerűbb elhalasztani őket arra az időszakra, amikor újra lesznek saját működési bevételeik.

Az állatkert működésében az is változást jelentett, hogy nemcsak látogatókat nem fogadhatnak, hanem a sajtó képviselőit sem. Tavaly tavasszal – bizonyos óvintézkedések mellett – még bejöhettek a forgatócsoportok és a sajtófotósok is, hogy a látogatók nélküli állatkertről tudósítsanak.

A most érvényes jogszabály viszont úgy rendelkezik, hogy az állatkert területén csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Így például a televíziós stábokkal úgy dolgoztak együtt, hogy az állatkert által leforgatott, és a Youtube-csatornájukon is használt felvételeket adják oda vágóképnek, az Állatkert szóvivője pedig a főkapu előtt, kint az utcán nyilatkozik.

Hogyan lehet támogatni az állatkertet?

A látogatók sokféleképpen segíthetnek. Az egyik az állatok jelképes örökbefogadása, amire az átmeneti zárva tartás ellenére is van lehetőség. Ezt online meg lehet tenni az Állatkerti Alapítvány honlapján.

Nagy segítséget jelenthet a személyi jövedelemadó 1 százalékának a felajánlása is. „Nekünk sokat számítana, ha minél többen mellettünk döntenének” – tette hozzá Hanga Zoltán.

A támogatás azonban nem csupán anyagi természetű lehet. A szóvivő az Indexnek elmondta:

az állatkerti dolgozóknak nagyon sokat jelent az intézményük iránt megmutatkozó szeretet.

Január végén valaki egy „Hiányzol, Állatkert!” feliratú papírt ragasztott ki a főbejáratra. Ezt azonnal meg is osztották a közösségi médiában, hogy elmondják, az Állatkertnek is mennyire hiányzik a közönség, valamint másnap a dolgozók is kiragasztottak egy aláírt válaszüzenetet: „Ti is hiányoztok nekünk!”

A fővárosi állatkert sok visszajelzést kapott a közönségtől, hogy mennyire hiányolják a látogatást. A közösségi oldalon többen is felidézték, hogy milyen fontos családi események, illetve gyerekkori élményeik kötődnek az állatkerthez. Hanga Zoltán szerint az állatkert munkatársai meghatódva olvasták ezeket az üzeneteket.

Aki segíteni szeretne nekünk, azzal is segíthet, hogy ha már újra lehet látogatni a kertet, felkeres majd bennünket. Látnivalóból nem lesz hiány!

– ígérte a szóvivő.

Egyelőre marad az online élménynyújtás

Már a múlt év tavaszán is, amikor két hónapra be kellett zárni, az egyik legnagyobb kihívást az állatkertnek az jelentette, hogyan juttassák el az emberekhez az állatkerti élményeket úgy, hogy közben nem fogadhatnak látogatókat.

Szerencsére az internet sok mindenre alkalmas közvetítő közeg, így már akkor bevezettük, és azóta is e szerint járunk el, hogy a szokásosnál is több hírt, képes beszámolót és kisfilmet teszünk közzé. Ezek láthatóan nagy népszerűségnek örvendenek, némelyik kisfilmünk megtekintéseinek száma már a félmilliót is meghaladta

– magyarázta Hanga Zoltán.

Az állatkertnek emellett vannak webkamerái is, meg lehet például nézni az oroszlánfókák látványetetését és tréningjét, amelyet ugyanúgy megtartanak, mintha nyitva lenne az intézmény.

Részben azért, mert épp a webkamerának köszönhetően a programnak most is van közönsége, de azért is, mert az oroszlánfókák tréningje nemcsak látványosság, hanem maguknak a fókáknak is fontos, függetlenül attól, hogy vannak-e látogatók.

Arra is törekszenek, hogy legyenek olyan tartalmak is, amelyek a tanulmányi célú állatkerti látogatásokat is hasonló módon igyekezzenek pótolni, mint az oktatásban a digitális munkarend a tantermi foglalkozásokat.

Nemrég volt a Mackófarsang hagyományos időszaka. Január utolsó és február első napjaiban több napon át tartó rendezvény szokott lenni ilyenkor, amelynek része az is, hogy megnézzék, van-e árnyéka a medvének.

Mivel a kapuk zárva vannak, ebben az évben online Mackófarsangot tartottunk, a medvékkel kapcsolatos tartalmakat, kisfilmeket tettünk közzé, és élőben jelentkeztünk be a medvekifutótól Facebook-oldalunkra, hogy megnézzük, van-e árnyéka a medvének. Egyébként nem volt. Sokan követték a közvetítést, és sokan nézték meg később is, volt olyan óvodáscsoport is, akik együtt nézték a közvetítést

– számolt be Hanga Zoltán az Indexnek.

Mackófarsang online: 155 év medvéi Az online Mackófarsang részeként ma az 1866-os megnyitás óta Állatkertünkben élt... Közzétette: Fővárosi Állat- és Növénykert – 2021. január 31., vasárnap

Az idei év jubileumi emlékév is a fővárosi állatkert számára, hiszen idén augusztusban lesz 155 éves. Január óta számos olyan tartalmat osztottak meg, amely az intézmény érdekes és gazdag múltját igyekszik bemutatni.

Azt tapasztaljuk, hogy a közönség nagy örömmel fogadja, hogy legalább így megpróbáljuk eljuttatni az emberekhez az állatkerti élményeket. Állatkertbe jönni jó dolog, így nem meglepő, hogy az élmény sokaknak hiányzik – fejtette ki a szóvivő.

Arra a kérdésre, mikorra látják esélyét annak, hogy az állatkert újra látogatókat fogadhasson, Hanga Zoltán elmondta: erről nem ők döntenek, nehéz megjósolni a járvány alakulását, csak abban bízhatnak, hogy remélhetőleg minél hamarabb újra megnyithatják a kapukat.

Úgy készülnek, hogy ha a döntés egyszer megszületik, akkor a lehető legrövidebb időn belül újra látogatókat tudjanak fogadni.

Bezárás várhat a felsőlajosi állatkertre Nem mindenhol tudnak megbirkózni a bezárás jelentette kihívásokkal. A járványügyi korlátozó intézkedések miatt november 11-e óta zárva tartott felsőlajosi MagánZoo állatkert az ürességtől kong, és ha nem érkezik segítség, bezárás várhat a csodaparkra – írja a baon.hu. A 25 éve fennálló állatkert tulajdonosa Tóth Tibor a lapnak elmondta: jelenleg utolsó tartalékaikat élik fel, és a helyzet elég kilátástalan. Magánállatkertként továbbra sem kapnak támogatást, ezért a dolgozók munkabérét, az állatok ellátását, a rezsit és saját kiadásaikat is a tartalékokból kell fedezniük, már lassan egy éve. „Ha a húsvét ismét kimarad, nem tudunk tovább várni: be kell zárnunk a kapukat” – nyilatkozta Tóth Tibor.

(Borítókép: Huszti István / Index)