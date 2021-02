Egekbe szökött Korda György vérnyomása, de végül beoltották

Korda György is megkapta a koronavírus elleni vakcina első oltását – írja a Bors. Az énekes a lapnak azt mesélte, hogy

a vérnyomása az egekbe szökött akkor, amikor a háziorvosa felhívta őt, de ezt leszámítva tünetmentesen megúszta az oltást.

A zenész most azt mondta: úgy érzi, hogy visszakapja a régi életét. Persze ehhez még arra is szükség van, hogy a második szúrást is megkaphassa. Állítólag már ismét elkezdte forgatni a szokásos pókerközvetítéseket is, az éneklésre azonban még várni.