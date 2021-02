Hiába tiltották meg, Sebestyén Balázs ráment a Balaton jegére

Ráment a Balaton jegére Sebestyén Balázs a hétvégén, holott a hatóságok figyelmeztettek, hogy ez tilos. A műsorvezetőt ezért meg is bírságolhatták volna. A rendőrség honlapján azt írták, hogy aki megszegi a jégen tartózkodásra vonatkozó szabályokat, 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot fizethet, de szabálysértési eljárást is indíthatnak ellene, és akár 150 ezer forinting terjedő pénzbírságot is kaphat.

Sebestyén Balázsék megörökítették a pillanatot, amit aztán a műsorvezető fel is töltött az Instagram-oldalára. A fotó alatt a követői is arra figyelmeztették, hogy bár csalogató a Balaton jege, a biztonság kedvéért jobb nem rámenni. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vasárnap azt közölte, csak akkor lehet biztonságosan közlekedni a tó jegén, ha az meghaladja a tíz centiméteres vastagságot, és egyben acélos, jó minőségű a szerkezete. A Balaton jege még mindig nem biztonságos!