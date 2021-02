Újabb gyermekáldás az On The Spot családban

A népszerű riporter páros a közösségi média oldalán adta hírül, hogy családjuk hamarosan tovább bővül.

Hát, ez a pillanat is eljött. Új kisbaba érkezik hozzánk! A triumvirátusunk négyfős családdá bővül nyáron. Furcsa dolog egy ilyen személyes hírrel jelentkezni a neten, így a Costa Rica-i forgatásunk végén, még akkor is, ha nagyon jólesik a sok szeretet, amit tőletek kapunk, és ezúton is szeretnénk megköszönni.