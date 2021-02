Kósát és a csengeri örökösnőt királyként fogadták az egyik legmenőbb svájci magánbankban

A csengeri örökösnő megpróbálta elhitetni a volt debreceni polgármesterrel, hogy mesés örökség jogosultja, ugyanis több ajándékozási szerződést is kötött vele 2016 januárjában. Több találkozójuk is volt, köztük zürichi bankokba is ellátogattak együtt – a szövevényes történetről az Index is többször hírt adott.

A hvg.hu most azt írja, mielőtt Kósa és P. Mária (aki akkoriban még az Sz. Gáborné nevet viselte) útnak indult volna a zürichi banknegyedbe, felkerestek egy svájci ügyvédet, Konrad R. M.-et is, méghozzá abból a célból, hogy a fideszes politikus olyan ügyvédi meghatalmazást kapjon, ami alapján rendelkezni tud a csengeri nő állítólagos svájci bankszámlája felett. A portál információi szerint ezt maga Kósa mesélte el a rendőröknek, akik a politikust tanúként hallgatták meg a nő ellen indított büntetőeljárásban. Az ügyvédnél nemcsak Kósa és P. Mária volt jelen, hanem egy másik nő is, akiről egyelőre csak annyit sikerült kiderítenie a lapnak, hogy egy köztiszteletben álló csengeri orvos közeli hozzátartozója.

A nyomozati anyagokból kiderül, hogy Kósa Lajos vallomása szerint a svájci ügyvéd felvilágosította őket arról, hogy ő nem adhat olyan felhatalmazást Kósának, amivel a számla felett rendelkezni tudna, ezt csak a pénzintézetnél tudják elintézni.

Ugyanakkor a fideszes politikus azt vallotta, hogy a csengeri örökösnő ragaszkodott egy okirathoz, így van esély, hogy végül készült valamiféle dokumentum.

Kósa és a csengeri örökösnő az egyik legnagyobb svájci bankba ment; a UBS-nél Robert B. bankár fogadta őket, aki P. Máriával tárgyalt. A politikus próbálta megtudni, hogy milyen kapcsolat fűzik az örökösnőt a szakemberhez, de az banktitokra hivatkozva nem árulta el neki.

Kósa még aznap egy magánbankba is elment Máriával. A svájci magánbankok ügyfelei a leggazdagabb emberek, még a tehetős svájci felső középosztály sem tekinthető komoly ügyfélnek. A Safra Sarasinnak többek között Dubajban, Panamában, Monacóban, Hong Kongban, Szingapúrban és Panamában is vannak fiókjai. A pénzintézetbe Kósa és Mária egy Olga S. nevű nővel találkozott. Olga S. és a csengeri örökösnő számlanyitásról és befektetésekről tárgyaltak, de hogy milyen befektetésekről, azt a politikus nem részletezte vallomásában. Kósa szerint Robert B.-hez hasonlóan Olga S. is folyékonyan beszélt magyarul, és „exkluzív környezetben fogadta őket”.

Kósának gyanús lett a dolog

A nyomozati anyagok arra is rávilágítanak, hogy a politikusban a tárgyalások során megerősödött, hogy nincs szó semmiféle örökségről, és a nő állításai hamisak, ezért a lehető legkevesebbet próbált érintkezni vele. Kósa egyébként a vallomásában azt állította, hogy hat év leforgása alatt összesen négyszer találkozott Svájcban P. Máriával.

Idén februárban P. Mária a bíróságon a találkozókról azt mondta, azért mentek a zürichi UBS bankba, mert ott Kósa meghatalmazást adott le azzal kapcsolatban, hogy „ha a hagyatékomhoz jutok, ő ebből Magyarországon mennyit fog befektetni”. A nő indítványozta, hogy tanúnak idézzék be a fent már említett Olga S.-t és Robert B.-t.