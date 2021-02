Így mentenék meg a hazai rendezvényszervezőket

Váratlan felajánlás és komplett javaslatcsomag is érkezett, mutatjuk a részleteket.

Szokatlan kezdeményezéssel jelentkezett a Bistro Reklámügynökség: többek között rendezvényszervezéssel is régóta foglalkoznak, és tapasztalataikat felhasználva ingyen segítenének a koronavírus elleni tömeges oltás koordinációjában a helyszíneken.

Szirmai-Katz Eszter, a cég ügyvezetője az Indexnek elmondta, hogy

külföldön több helyen kongresszusi központokban és rendezvényhelyszíneken is oltanak, ezek itthon is kihasználatlanul állnak, a szakma pedig rendelkezik a megfelelő tapasztalatokkal az ilyen események lebonyolításában.

Ha egy oltási helyszínre több ezren érkeznek egyszerre, szükség lehet mobil paravánrendszer kialakítására, az oltópontok berendezésére és a folyamatos regisztrációra. Akár olyan elektronikus beléptetőrendszert is alkalmazhatnának, amelyeket eredetileg rendezvényeken vetettek be, de átalakítva erre a célra is megfelelőek lehetnének.

Azért gondoljuk, hogy tudunk ebben segíteni, mert van tapasztalatunk a koordinációban, az emberek helyszíni irányításában, rugalmasak vagyunk, rövid határidőkkel tudunk dolgozni, és képesek vagyunk kezelni a váratlan helyzeteket.

Azt, hogy konkrétan milyen feladatokat tudnának ellátni, a döntéshozókra bízzák, a posztjukat egyébként is gondolatindítónak szánták, hogy legalább elinduljon a párbeszéd ebbe az irányba is.

Arra a kérdésünkre, miért vállalnák ezt ingyen, kifejtette, hogy

egyrészt társadalmi felelősségvállalásból, másrészt a saját iparágunk megmentése miatt. A rendezvényszektornak létfontosságú kérdés, hogy ha rendelkezésre áll a megfelelő számú vakcina, minél gördülékenyebben menjen az oltás, hogy mihamarabb újraindulhassanak a rendezvények.

Szirmai-Katz úgy gondolja, beláthatatlan következményei lennének, ha őszig vagy akár télig várni kellene a nyitásra. A kezdeményezésükhöz egyelőre gyűjtik a partnereket, ezért a döntéshozókkal történő kapcsolatfelvétel még előkészítés alatt áll.

Javaslatcsomag a szektor megsegítésére

A Music Hungary Szövetség, a Magyar Fesztivál Szövetség és a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége kezdeményezésére összeállítottak egy javaslatcsomagot, amelyet a Magyar Turisztikai Ügynökségnek címeznek.

Ebben hangsúlyozzák, hogy együtt több százezer embert foglalkoztatnak, de most olyan negatív spirálba kerültek, amiből támogatás nélkül lehetetlen vagy legalábbis nagyon hosszú idő lesz kikerülni. Ezért olyan támogatási rendszer bevezetését kezdeményezik, amely nem haladja meg az ágazatok által 2019-ben az államkincstárba befizetett adó összegét.

Levelükben egyrészt kérik, hogy azok a vállalkozások, melyek árbevétele a járvány miatt minimum 50 százalékkal kevesebb volt az előző év hasonló, márciustól márciusig tartó időszakához képest, igényelhessenek egy egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, ennek számítási alapja az elvesztett árbevétel 20 százaléka lenne.

Ha a támogatás így kalkulált összege meghaladná az 50 millió forintot, akkor az e feletti rész nem lehetne nagyobb, mint az adott szervezet 2020-as évre eredménykimutatás alapján igazolt vesztesége.

A javaslat kéri továbbá egy hatástanulmány alapján kidolgozott kulturális áfa bevezetését, ami 5 százalékos áfakulcsot jelentene a koncert- és fesztiváljegyek esetén.