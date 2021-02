Kövér László: a 2022-es választási kampány piszkosabb és aljasabb lesz, mint valaha volt

Az Európai Unió átlagánál sikeresebben kezeljük a járványhelyzetet – jelentette ki pénteken Kövér László az InfoRádió Aréna című műsorában. Az Országgyűlés elnöke reméli, hogy a mostani kritikus helyzet sem ront tovább ezen. Mint azt jelezte, az átoltottság sokat fog jelenteni, és segíteni fog abban, hogy az emberek korlátozások nélkül újra élvezzék a szabad levegőt, valamint a gazdaságot is újra lehessen indítani.

Kövér László beszélt arról is, hogy ma videokonferencián tárgyalt a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnökével, Li Csan-szuval az Országházban. Kiemelte, a felek nagyra értékelték a 17+1-es együttműködést, és szorgalmazták, hogy a programban minél több konkrét projekt megvalósulhasson. Szerinte mind a magyar kormány, mind a magyar Országgyűlés kifejezetten elégedett a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatok fejlődésével.

Szó esett a választási törvény módosításáról is, amelyről Kövér László azt mondta, hogy a módosítási folyamat tisztességes volt, és aláhúzta, hogy a jövő tavaszi választásig ez marad.

Véleménye szerint hagyni kell az érintetteket, hogy tisztességesen fel tudjanak készülni a megmérettetésre. A házelnök úgy véli, túl vannak azon az időn, hogy újabb módosításokat hajtsanak végre, azt azonban leszögezte, hogy az önkormányzati választásig nem tudja, mi lesz, mert még 2022 messze van, de szerinte a rendszer jól bevált, és nem biztos, hogy szükséges azon módosítani.

Beszélt arról is, hogy a most mandátummal bíró egyéni választókerületekben induló képviselők többsége kivár, hogy indulhasson a következő választáson. Azok, akik már 2-3 ciklust megnyertek, felkészültek, és nagyobb eséllyel tudnak nyerni. Őket egyébként még csak munkára bízták, nincsenek kijelölve, vagy megpecsételve a sorsuk, a nevüket a megfelelő pillanatban, a választási kampányban időben elmondják majd. Az érintettek pedig jövő nyárra, legkésőbb őszre egészen biztosan tudni fogják, hogy el tudják-e vállalni a feladatot, vagy sem.

Az országos lista fejben már megvan, és az is, hogy milyen logika menték állítják azt össze. Mint eddig mindig, most is lesz egy rendszer, amely mentén elkészül a lista. Kövér László aláhúzta,

továbbra is a KDNP az első számú, legfontosabb szövetségese a Fidesznek.

A Borkai- és a Szájer-ügyről a politikus azt mondta, hogy minden jelöltnek el kell tudni döntenie, a magánéletében van-e olyan tényező, ami árthat a politikai karrierjének, illetve magának a politikai közösségének. Azt ugyanakkor leszögezte, hogy a párt nem fog nyomozni a saját képviselői után.

A 2022-es parlamenti választási kampányról annyit mondott, hogy szerinte „piszkosabb és aljasabb” lesz, mint valaha volt. Beszélt arról is, hogy a megméretésen nagyon nagy jelentősége lesz a közösségi médiának.

Ki kardot vesz, kard által vész el. Lehet, hogy keresztények vagyunk, de balekok nem

– mondta azzal kapcsolatban, hogy milyen harcra számít a kampányban, mert szerinte fel kell készülni, és védekezni kell az ellenzékkel szemben, de azokat a határokat nem fogják átlépni, amiket az elődök korábban nem léptek át.

Kövér László emlékeztetett, hogy az elmúlt tíz évben az emberek élete pozitív irányba változott. Ezt szerinte a magyar emberek is látják, és bízik abban, hogy jó döntést hoznak, így az elért sikereket a jövőben tovább tudják folytatni. Azt ugyan elmondta, hogy

ha az ellenzék nyer, akkor van okuk aggódni a magyaroknak.

Az Országgyűlés elnöke megemlítette azt is, hogy bízik abban, hogy az Egyesült Államok Magyarországgal méltó politikát fog folytatni, és reméli, hogy a tárgyalások tisztességesek lesznek.

(Borítókép: Kövér László házelnök az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 2-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI)